Ники Минаж объявила о завершении карьеры

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Популярная американская певица и рэп-исполнительница Ники Минаж (Nicki Minaj) объявила о завершении музыкальной карьеры. Соответствующее заявление артистка опубликовала в четверг на своей странице в Twitter .

36-летняя певица, настоящее имя которой - Оника Таня Мараж, отметила, что бросает карьеру ради семейной жизни. "Я решила уйти и посвятить себя семье, - написала Минаж. - Знаю, что вы, ребята, будете довольны". Интернет-портал TMZ отмечает, что неоднозначная фраза была адресована недоброжелателям певицы.

"Обращаясь к фанатам - поддерживайте меня, делайте это вплоть до моей смерти, - подчеркнула певица. - Буду любить вас всю жизнь". В августе Минаж объявила о том, что через 80 дней она выйдет замуж за своего бойфренда Кеннета Петти.

Минаж выпустила четыре полноформатных студийных альбома. Она становилась лауреатом одной из самых престижных в США премий American Music Awards в номинациях "Любимый рэп/хип-хоп-артист" и "Любимый рэп/хип-хоп-альбом". Несколько раз получала за клипы на свои песни премию MTV Video Music Awards, 10 раз выдвигалась на премию Grammy.