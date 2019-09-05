Композитор Владимир Дашкевич представит две премьеры в честь 85-летия

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Симфонии "Пушкинская" и "Чеховская" впервые прозвучат в пятницу в Большом зале Московской консерватории на концерте в честь 85-летия композитора Владимира Дашкевича.

Автор музыки к более чем 100 кинокартинам и театральным постановкам Дашкевич отметил 85-летие 20 января.

"В концерте впервые прозвучат симфонии "Пушкинская" и "Чеховская". Их героически исполнят Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением Сергея Скрипки и солисты Юлий Ким, Елена Камбурова и Василиса Бержанская", - сообщил маэстро ТАСС.

По словам Дашкевича, лично собиравшего программу концерта, в ее основе - противопоставление "великому культурному одичанию" "великого культурного сопротивления". "Такой метод, когда мелодия деформируется и уничтожается, как человеческая личность, человеческая культура, а потом воскресает, восстанавливается и преображается в новую красоту, по-моему, еще никто не применял, - подчеркнул композитор. - Это симфонизм нашего времени, когда мы прошли такие формы зла как мировые войны, холокост, ядерная угроза, и человечество должно, прежде всего, погасить свою агрессию. Музыка - это то, что может повернуть наш ум в сторону добра и милосердия".

Центральной темой "Чеховской" симфонии стала идея из пьесы Антона Чехова "Дядя Ваня" о достижении рая, где можно будет отдохнуть, а пока "будем жить". В заглавие же концерта вынесена строка Александра Пушкина из "19 октября 1827" "Бог помочь вам, друзья мои".

Также на концерте прозвучит знаменитая музыка Дашкевича для кинофильмов "Бумбараш", "Собачье сердце", "Не покидай меня, весна" из "Красавец мужчина", а также сюита "Шерлок Холмс" и "Приходи, сказка". "Я буду аккомпанировать и подпевать", - пообещал главный герой вечера.