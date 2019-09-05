Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow открывается в Москве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Седьмая Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в Гостином дворе 6-8 сентября. Она объединит 67 галерей и 300 художников из 14 стран. Посетители увидят реконструкцию квартиры Владислава Мамышева-Монро, "Подводный мир" Виноградова и Дубосарского, работы Микеланджело Пистолетто и другие проекты.

"Я очень рада сильному международному составу галерей в этом году и тому, что на ярмарке представлено много громких имен. Вы увидите произведения Джона Балдессари, Микеланджело Пистолетто, прославленных русских художников: дуэта Виноградова и Дубосарского, Владислава Мамышева-Монро, Олега Кулика и многих других. Мы планируем и дальше укреплять международную составляющую ярмарки. Над этим, в частности, будет работать наш новый арт-директор Саймон Рис", - сказала на пресс-конференции в преддверии открытия ярмарки основатель и директор Cosmoscow Маргарита Пушкина.

Участники Cosmoscow поделены на шесть секций: Galleries, Discovery, Frame, Focus, Design и Editions. В ярмарке примут участие галереи из Италии, Франции, Финляндии, Австрии, Аргентины, Польши, Германии и Эстонии.

Ярмарку посетят международные и российские гости: художники Генри Даллал, Стефан Краснянский, Екатерина Паниканова, Микеланджело Пистолетто, Александр Николя, Хорхе Помар, Мухаммед Салеми; кураторы, арт-эксперты и директора музеев Мелани Герлис (писатель), Виктория Грамм (Christie’s), Симон Мраз (Австрийский культурный форум в Москве), Хавьер Перес (Perez Projects Gallery); коллекционеры Владимир Кардон де Лихтбюер, Рита Янссен и др.

Накануне открытия Cosmoscow был объявлен обладатель премии Credit Suisse и Cosmoscow для молодых художников. Им стал Игорь Самолет, он представляет на ярмарке проект "Гербарий", снятый им в заброшенной деревне на севере России, где находится дача его семьи. На чердаке дома Самолет нашел снимки 1960-х годов и решил продолжить историю места, создав автопортреты, связанные со старыми кадрами.

Призом за лучший стенд Cosmoscow-2019 наградили московскую галерею Artwin Gallery, она получает возможность в следующем году экспонироваться бесплатно. Специального упоминания жюри удостоилась художественная платформа Shaltai Editions, главная цель которой - развитие тиражного искусства путем создания новых проектов, проведения выставочных и образовательных программ.

Музеи-партнеры

Основатель ярмарки напомнила о многолетнем сотрудничестве Cosmoscow с музеем современного искусства "Гараж", который в этом году представляет на ярмарке реконструкцию квартиры художника Владислава Мамышева-Монро. Организаторы ярмарки приняли решение перечислить 5% от выручки за входные билеты в фонд целевого капитала музея "Гараж". Пушкина также отметила, что в этом году музейным партнером ярмарки стал Московский музей современного искусства (Moscow Museum of Modern Art, MMOMA).

"Для Московского музея современного искусства большая честь, что в юбилейный год - в декабре нам 20 лет - мы стали музеем года Cosmoscow. На нашем стенде вы можете увидеть тизер нашей будущей выставки к юбилею. Как вы знаете, у нас нет постоянной экспозиции, мы стараемся делать разные интерпретации. И вот для девятой по счету экспозиции музей выберет 20 разных специалистов разных направлений, и уже они, основываясь на нашей коллекции, сделают сюрприз, так что в декабре мы вас ждем", - сказал в свою очередь исполнительный директор ММОМА Василий Церетели.

По его словам, в рамках Cosmoscow ожидается публичная встреча с участием художника Микеланджело Пистолетто, работы которого представлены на стенде итальянской галереи Giorgio Persano. Мероприятие пройдет в преддверии большой выставки Пистолетто в ММОМА, которая откроется в мае следующего года. В ходе встречи участники обсудят творчество художника, движение Арте Повера, а также резиденцию Читтаделльарте и социальную ответственность искусства.

Церетели добавил, что в этом году в партнерстве ММОМА и Cosmoscow акцент будет сделан на пополнение коллекции музея. Так, часть государственной закупки в фонды музея будет осуществлена через галереи, участвующие в ярмарке. Кроме того, в рамках ежегодной программы Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow по закупке и передаче произведений современного искусства в коллекции музеев в собрание ММОМА войдут новые работы современных художников, представленных галереями, участвующими в ярмарке. Помимо этого, по итогам благотворительного аукциона Off white, прошедшего в начале лета в Образовательном центре ММОМА, в дар музею перешла работа Уты Бекая "Слепой король".

"Белое солнце", "Подводный мир" и 140-метровый холст

Традиционно одну из выставок для ярмарки подготовила компания Qatar Airways. В этом году она показывает проект "Белое солнце", объединяющий работы фотографов и инсталляцию Soundwalk Collective, напрямую или косвенно связанных с историческим контекстом Катара. Среди фотографов представлены Генри Даллал, Абдулл Артаев, Влад Локтев, Михаил Розанов и Данила Ткаченко.

Фонд Cosmoscow представит целый ряд художественных проектов, созданных специально для ярмарки. Среди них есть проекты "Художника года" - дуэта МишМаш и "Институции года" - Центра современного искусства "Заря" (Владивосток). К ним также относятся проекты Московского музея современного искусства и перформанс Марии Агуреевой, ставшей победителем конкурса на соискание гранта в области современного искусства Ruinart Art Patronat.

ГУМ-Red-Line представит проект "Философия общего дела" (автор концепции - Гоша Острецов) при участии Владимира Дубосарского, "ЕлиКука", Алисы Йоффе, Ирины Кориной, Павла Пепперштейна и других художников. Художники распишут 140-метровый холст, натянутый на архитектурную конструкцию двухметровой высоты. В течение первых двух дней ярмарки Cosmoscow посетители смогут следить за работой художников, а 7 и 8 сентября для просмотра будет доступен окончательный результат.

Также гости ярмарки увидят выставку "Китайский коллекционный дизайн". В экспозиции представлены ведущие китайские дизайнеры, чьи работы уже завоевали признание на международных выставках. На главной площадке ярмарки в Гостином дворе также будут представлены произведения искусства вне секций и проектов. К их числу относятся серия из 13 работ Александра Виноградова и Владимира Дубосарского под названием "Подводный мир" (2003) и выполненная при поддержке Фонда Cosmoscow "Роща" Ирины Кориной (2018), являющаяся частью инсталляции "Вчерашний снег", созданной по заказу фестиваля Steirischer Herbst (куратор - Екатерина Деготь). На ярмарке также будет представлен проект Ольги Юргенсон "Кукольный дом", куратором которого является Алексей Масляев.

Другие программы

Трехдневная образовательная программа Cosmoscow Talks будет посвящена теме "Кто знает лучше?". В ее рамках эксперты обсудят различные аспекты того, кто или что воспринимается сегодня в качестве источника экспертного знания. Программа Cosmoscow Kids by MMOMA Kids (4+) предлагает каждому ребенку стать соавтором большой абстрактной скульптуры. Программа является основой для уникального курса MMOMA Kids Teen Family в Образовательном центре Музея.

В рамках Параллельной программы Cosmoscow пройдет открытие проекта Ростана Тавасиева "Океан. На дне 3D" в инновационном шоу-руме Audi City Moscow на Никольской улице. Также в рамках Параллельной программы Cosmoscow состоится премьера фильма Евгения Гранильщикова DRAME, который был создан на средства, собранные Фондом Cosmoscow. Получасовой фильм о границах документального кино и о череде случайностей, которые собираются в рассказ, экспериментирует с языком кино. В Досуговом центре для взрослых Dollshotel будет показан проект Ольги Юргенсон "Кукольный дом". Параллельная программа ярмарки также будет включать в себя целый ряд мероприятий по всему городу.

История Cosmoscow

Ярмарка организована в 2010 году по инициативе искусствоведа и коллекционера Маргариты Пушкиной, после чего последовал длительный перерыв в ее проведении до 2014 года. Мероприятие призвано объединить как российских, так и международных коллекционеров, галеристов и художников. Cosmoscow является единственной международной арт-ярмаркой в России и странах СНГ.