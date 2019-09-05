"Маша и Медведь" выйдет в прокат в британских кинотеатрах

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российский мультсериал "Маша и Медведь" будут с 20 сентября показывать в одной из крупнейших сетей кинотеатров в мире, Vue в Великобритании, сообщила в пятницу пресс-служба компании Animaccord, правообладателя мультсериала.

"Animaccord, международная медиакомпания и студия, запускает самый популярный российский мультсериал в мире "Маша и Медведь", попавший в Книгу рекордов Гиннесса 2019 года, на большом экране одной из глобально лидирующих сетей кинотеатров Vue. Премьера состоится 20 сентября 2019 года в 89 кинотеатрах сети в Великобритании и Ирландии", - говорится в сообщении.

Программа "Маша и Медведь на большом экране" будет включать последние эпизоды 3-го сезона мультфильма. "Мы особенно воодушевлены сотрудничеством с лидером в инновационном сервисе кинотеатров, Vue Entertainment, и медиадистрибьютором Generation Media по организации уникального релиза "Маша и Медведь на большом экране" в Великобритании и Ирландии. В этом году мы отмечаем 10-летие мультсериала, и данное партнерство дарит возможность поддержать основные ценности нашей компании. Для нас крайне важно создавать уникальные семейные проекты, которые объединяют наших преданных маленьких и взрослых фанатов и собирают их вместе вокруг большого экрана", - цитирует пресс-служба коммерческого директора Animaccord Алексея Меркулова.

Animaccord - международная медиакомпания и студия. В 2019 году компания Animaccord была включена в рейтинг Top-150 мировых лицензиаров международного лицензионного издания License Global.