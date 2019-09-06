Определились финалисты ХI Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева

КАЛИНИНГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Шесть музыкантов из четырех стран вышли в финал ХI Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, заключительный этап которого проходит в Калининграде, они продолжат борьбу за главный приз - "Органного ангела", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе конкурса.

"По итогам двухдневных прослушиваний участников второго тура 11-го Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, которые проходили в концертном зале Калининградской областной филармонии, определились шесть финалистов конкурса", - сказал представитель пресс-службы.

Решением международного жюри, возглавляемого профессором органа из Парижа Кристофом Манту, к участию в финале конкурса допущены Оливер Бретт из Великобритании, Кристиан Гросс из Германии, Эндрю Моррис из США и россияне Владимир Королевский, Иван Татаринов и Лилия Печенкина.

Финальные прослушивания участников конкурса состоятся в субботу в историческом Кафедральном соборе на острове Иммануила Канта, в концертном зале которого установлены два органа, создающих уникальный органный комплекс. В воскресенье будут оглашены имена лауреатов и дипломантов конкурса, а также обладателей 26 специальных премий.

На заключительный этап ХI Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиев в Калининграде был допущен 21 музыкант из девяти стран по итогам отборочных туров, которые традиционно проводились в Канзасе (США), Гамбурге (Германия) и Москве. В них участвовало в общей сложности 46 музыкантов из 20 государств.

Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева - одно из крупнейших в мире состязаний по специальности "орган" проводится с 1999 года, один раз в два года, при поддержке Министерства культуры России, правительства Калининградской области, Министерства иностранных дел РФ, мэрии Калининграда. Микаэл Таривердиев (1931-1996) - советский и российский композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, один из самых известных композиторов на всем пространстве бывшего Советского Союза. Автор музыки к 132 фильмам, нескольких опер и балетов, большого числа вокальных циклов, инструментальных концертов. Особое место в его творчестве занимала органная музыка, поэтому Международный конкурс органистов его имени - это дань наследию композитора и попытка представить творчество маэстро мировому сообществу.