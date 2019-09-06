Прокат фильма Кантемира Балагова "Дылда" начнется в США 29 января

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Прокат фильма "Дылда" режиссера Кантемира Балагова начнется в США 29 января 2020 года. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель пресс-службы компании "Нон-Стоп", которая создавала картину.

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"Кинотеатральный прокат "Дылды" в США начнется с показа 29 января 2020 года в рамках нью-йоркского Кинофорума, - отметил собеседник агентства. - Весной 2020 года картина также выйдет на VOD и Blu-Ray".

"Американская премьера фильма "Дылда" состоялась в рамках кинофестиваля в Теллурайде, а северо-американская премьера состоится в рамках международного кинофестиваля в Торонто", - отметили в пресс-службе. Сразу после североамериканской премьеры фильм Балагова будет показан на кинофестивалях в Лондоне и Сан-Себастьяне.

Балагов дебютировал в большом кино с фильмом "Теснота" в конкурсной программе "Особый взгляд" 70-го Каннского кинофестиваля, где был удостоен приза ФИПРЕССИ (FIPRESCI) Международной федерации кинопрессы. Картина "Дылда" получила приз за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля.

Фильм "Дылда" - его вторая полнометражная картина. Лента рассказывает историю двух молодых фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются начать новую мирную жизнь.

Кантемир Балагов родился в 1991 году в Нальчике. Окончил Кабардино-Балкарский университет по курсу творческой мастерской Александра Сокурова. Во время учебы Балагов снял несколько игровых и документальных фильмов. Некоторые его короткометражки были показаны на 67-м Международном кинофестивале в Локарно (Швейцария).