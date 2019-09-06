МХТ им. Чехова передаст деньги от спектакля "№13D" на лечение ребенка актрисы Яны Гладких

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московский художественный театр им. Чехова передаст сбор от продажи билетов на спектакль Владимира Машкова "№13D", показ которого состоится 29 сентября, актрисе Яне Гладких, чей ребенок нуждается в операции. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе театра.

"29 сентября в 13:00 на Основной сцене Художественного театра состоится благотворительный показ главного мхатовского хита двух последних десятилетий - спектакля Владимира Машкова "№13D". Сбор от него будет передан актрисе Яне Гладких - ее ребенку, который скоро появится на свет, сразу после рождения потребуется сложная и дорогостоящая операция", - рассказали в пресс-службе.

Ранее благотворительный фонд "АиФ. Доброе сердце" рассказал о том, что сыну Яны Гладких сразу после рождения понадобится операция. Ему поставлен диагноз "транспозиция магистральных сосудов". На операцию требуется 4 млн 570 тыс. рублей. Ребенок должен родиться через три месяца.

Премьера спектакля "Номер 13" состоялась 7 апреля 2001 года. Тогда в нем сыграли Евгений Миронов, Авангард Леонтьев, Сергей Беляев, Леонид Тимцуник, представление шло в МХТ на протяжении 10 лет. Затем наступила двухлетняя пауза.

В 2014 году обновленная постановка вернулась на сцену театра и получила название "13D". Приписка "D", по словам Машкова, означает как минимум "другой". По словам создателей, спектакль стал динамичнее, актуальнее и приобрел явные черты политической сатиры. Сменился практически и весь актерский состав. Роль Авангарда Леонтьева играет Игорь Верник, а Евгения Миронова заменил Сергей Угрюмов. В других ролях заняты Кристина Бабушкина, Паулина Андреева, Станислав Дужников, Ирина Пегова. Из прежнего состава сохранились лишь Леонид Тимцуник и Сергей Беляев.