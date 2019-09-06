Почти 300 тыс. зрителей побывало на спектаклях Театра им. Вахтангова в прошлом сезоне

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Почти 300 тыс. зрителей побывало на спектаклях Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Об этом сообщил на сборе труппы в пятницу директор театра Кирилл Крок.

"Мы с вами сыграли 906 спектаклей. И на спектаклях в Москве побывало почти 300 тыс. зрителей", - сказал Крок. Он добавил, что на гастролях было сыграно 79 спектаклей, 36 из которых - за рубежом.

История Вахтанговского театра началась в 1913 году с открытия в Москве Студенческой драматической студии под руководством Евгения Вахтангова, который 13 ноября 1921 года (считается официальной датой открытия) представил первый спектакль "Чудо святого Антония" по пьесе бельгийского драматурга Мориса Метерлинка. В 1926 году она была переименована в Театр им. Евгения Вахтангова.

Сейчас в репертуаре театра более 40 спектаклей, в том числе "Анна Каренина" по роману Льва Толстого, "Бесы" по роману Федора Достоевского, "Ветер шумит в тополях" по пьесе Жеральда Сиблейраса, "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова и другие. Постановки среди прочих готовят режиссеры Римас Туминас, Владимир Иванов.

Президент РФ Владимир Путин в начале августа распорядился подготовить программу мероприятий на 2020-2021 годы для празднования 100-летнего юбилея Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации. В соответствии с указом, правительству РФ в шестимесячный срок требуется образовать организационный комитет по подготовке к юбилею и утвердить его состав, а также "обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия" театра.