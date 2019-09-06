Театр им. Вахтангова отправится в новом сезоне на гастроли в Китай и Южную Корею

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Артисты Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова отправятся в новом, 99-м по счету сезоне на гастроли в Китай, Израиль и Южную Корею. Об этом сообщил на сборе труппы в пятницу директор театра Кирилл Крок.

"В марте спектакль "Наш класс" совершит путешествие в Тель-Авив <…> В Новосибирске в мае мы планируем показать "Евгений Онегин". И, очевидно, из Новосибирска отправимся в Сеул (Южная Корея) со спектаклем "Дядя Ваня", - сказал Крок.

В том же месяце труппа выступит в Риге, Таллине, Архангельске. В июне театр ждут гастроли в Китае, где артисты представят спектакль "Евгений Онегин". "Всем так понравилось, что я не мог отказать, простите, - пошутил Крок. - Все, кто был на гастролях в Китае, сказали: "Хотим еще раз".

Он напомнил, что в этом году в сентябре театр представит в Париже спектакли "Евгений Онегин" и "Дядя Ваня". "Впервые в своей новейшей истории театр не просто едет на гастроли по приглашению, а мы фактически являемся организаторами, продюсерами, промоутерами этой гастрольной поездки. Поэтому нас очень радует, что на сайте театра Мариньи очень активно продаются на наши спектакли билеты, весь Париж заклеен нашими афишами, о чем мне сказал не один человек", - отметил Крок.

Также артисты принимают активное участие в программе "Русские сезоны", в рамках которой выступят в этом году в Германии со спектаклем "Дядя Ваня". В ноябре в сибирской Таре выступит Александр Олешко. Также в ноябре театр покажет "Анну Каренину" в Витебске, "Евгения Онегина" в Стамбуле, "Фальшивую ноту" в Вильнюсе. В декабре театр сыграет "Дядю Ваню" в Рязани. В январе, возможно, труппа выступит в Казахстане со спектаклем "Евгений Онегин" и "еще двумя-тремя названиями". В феврале 2020 года театр представит спектакль "Улыбнись, господи" в Тюмени и Челябинске.