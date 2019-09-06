Театр им. Вахтангова создаст временный худсовет по подготовке к 100-летнему юбилею

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Временный худсовет появится в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова для подготовки к 100-летию театра, которое будет отмечаться в 2021 году. Об этом сообщил на сборе труппы в пятницу художественный руководитель театра Римас Туминас.

"Будет создан временный худсовет по случаю 100-летия. Я приглашу для участия. Но и прошу всех, у кого есть мысли - прекрасные, высокие, великие, радостные - подключайтесь, приходите", - сказал Туминас.

Президент РФ Владимир Путин в начале августа распорядился подготовить программу мероприятий на 2020-2021 годы для празднования 100-летнего юбилея Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации. В соответствии с указом, правительству РФ в шестимесячный срок требуется образовать организационный комитет по подготовке к юбилею и утвердить его состав, а также "обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия" театра.

История Вахтанговского театра началась в 1913 году с открытия в Москве Студенческой драматической студии под руководством Вахтангова, который 13 ноября 1921 года (считается официальной датой открытия) представил первый спектакль "Чудо святого Антония" по пьесе бельгийского драматурга Мориса Метерлинка. В 1926 году она была переименована в Театр им. Евгения Вахтангова.

Сейчас в репертуаре театра более 40 спектаклей, в том числе "Анна Каренина" по роману Льва Толстого, "Бесы" по роману Федора Достоевского, "Ветер шумит в тополях" по пьесе Жеральда Сиблейраса, "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова и другие. Постановки среди прочих готовят режиссеры Римас Туминас, Владимир Иванов.