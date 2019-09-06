Экспозиционный зал "Пристань" создали в Театре Вахтангова, увековечив знаменитый спектакль

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Презентация экспозиционного зала, посвященного легендарному спектаклю "Пристань", состоялась в Театре имени Евгения Вахтангова в пятницу после сбора труппы, предварившего открытие нового, 99-го сезона.

"Как дань памяти легендарному спектаклю и в честь блиставших в нем артистов, в помещении бельэтажа, с балкончика которого открывается вид на большое зрительское фойе, создано новое музейное пространство - экспозиционный зал "Пристань". В экспозиции представлены фотографии артистов на сцене и на репетициях, их костюмы и бутафория. Особую ценность представляют личные вещи, переданные в дар Театру родными и близкими ушедших из жизни актеров: парадный костюм с орденами и медалями Владимира Абрамовича Этуша, записные книжки Юрия Васильевича Яковлева, каминные часы XVIII века, принадлежавшие Галине Львовне Коноваловой, награды Вячеслава Анатольевича Шалевича <…>", - сказал директор театра Кирилл Крок.

Зал "Пристани" будет открыт для самостоятельного осмотра до начала спектаклей на основной сцене и в антрактах. Посещение экспозиции с экскурсоводом станет возможным и в рамках экскурсии "Театр Вахтангова. Прошлое и настоящее". Спектакль "Пристань" был поставлен к 90-летию Вахтанговского театра в 2011 году. Автором идеи и постановщиком выступил художественный руководитель театра Римас Туминас.

"На сцене блистали те, чье мастерство и виртуозное лицедейство стало легендой: Юлия Борисова в "Визите дамы" Дюрренматта, Людмила Максакова в "Игроке" Достоевского, Владимир Этуш в "Цене" Миллера, Юрий Яковлев в "Темных аллеях" Бунина, Василий Лановой с поэзией Пушкина, Вячеслав Шалевич в "Жизни Галилея" Брехта, Галина Коновалова в "Благосклонном участии" Бунина, Ирина Купченко и Евгений Князев в "Филумене Мартурано" де Филиппо - у каждого своя тема, свой герой, своя исповедь. В составе спектакля на тот момент была занята почти вся труппа. Произошло чудо - объединились все поколения, они вновь стали семьей, а театр - домом", - добавил Крок.

Театр планировал играть "Пристань" в течение одного сезона. "Но представление, призванное стать гимном тем, кто своим служением сцене прославил Вахтанговский театр, засияло их непревзойденным талантом, завоевало любовь зрителей. Было принято решение оставить спектакль в репертуаре", - отметил директор театра. За семь лет было сыграно 150 представлений, на Вахтанговской "Пристани" побывало более 150 тыс. зрителей.

"14 июня 2018 года грандиозный спектакль стал частью истории русского театра. "Пристань" ушла со сцены в блеске славы, непобежденной и неповторимой", - заключил Крок.