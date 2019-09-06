"Дверь закрыта". В Sony Pictures подтвердили уход Человека-паука из киновселенной Marvel

Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время, в этом вопросе "на данный момент дверь закрыта". Такое заявление сделал главный исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра на саммите Entertainment&Technology журнала Variety .

Вдали от дома, правды и самого себя:

Вдали от дома, правды и самого себя: новый "Человек-паук"

При этом глава киностудии добавил, что впереди "долгая жизнь". Как предполагает Variety, Винчикерра мог иметь в виду, что когда-нибудь в будущем супергерой все же вернется в картины Marvel.

Руководитель Sony Pictures также подчеркнул, что студии не относятся друг к другу враждебно, несмотря на то, что не удалось заключить сделку.

Говоря о будущем экранного Человека-паука, Винчикерра рассказал, что теперь Sony Pictures планирует запустить свою киновселенную, используя персонажей, связанных с миром супергероя. Он заверил, что с Человеком-пауком "все будет хорошо", напомнив, в частности, об успехе мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" (анимационная картина получила премию "Оскар"), снятого без участия Marvel.

Ранее стало известно, что Disney (ей принадлежит Marvel) и Sony больше не будут сотрудничать в работе над фильмами о Человеке-пауке. Как сообщили СМИ, между студиями произошел конфликт из-за того, что Disney настаивала на сделке, предполагающей 50%-ное участие в финансировании будущих фильмов о супергерое с ее стороны и при этом получение половины прибыли от проката. "Человек-паук: Вдали от дома" - последний фильм о супергерое, снятый при участии Marvel. Он собрал в прокате более $1 млрд.