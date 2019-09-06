Победитель шоу "Голос" Ержан Максим выступит на открытии Дней культуры Казахстана в России

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Открытие обновленного павильона "Казахстан" на ВДНХ, выставка, показы фильмов и выступления звезд, среди которых победитель шоу "Голос. Дети" Ержан Максим, пройдут в Москве 7-11 сентября в рамках Дней культуры Казахстана в России. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС в пятницу министр культуры и спорта республики Казахстан Актоты Раимкулова.

"Главная цель фестиваля - познакомить зрителей, слушателей с новыми достижениями, с творческими процессами, которые происходят сейчас в Казахстане. Седьмого сентября на ВДНХ открывается павильон Казахстана, который был открыт в 37-м году, а сейчас вы сможете его увидеть в обновленном виде. Мы постарались реставрировать те черты, которые были ему присущи при открытии, огромная работа была проведена реставраторами", - сказала министр культуры и спорта Казахстана.

Она добавила, что в Дни культуры Казахстана в России в Москве пройдет выставка из фондов Национального музея республики. Состоятся концерты таких звезд, как пианист Амир Тебенихин, ансамбль "Форте-трио".

"В рамках нескольких концертов пройдут выступления лучших коллективов страны - это коллектив государственного театра "Астана-опера" и государственного театра "Астана-балет". В большом концерте-открытии на ВДНХ 7 сентября вечером также выступят такие звезды, как лауреат международных конкурсов Алибек Днишев, лауреат конкурса "Большая опера" Салтанат Ахметова. Хотелось бы отметить наших молодых звездочек - Данелия Тулешова, лауреат проекта "Голос" в Украине, Ержан Максим, который является победителем проекта "Голос. Дети", - добавила министр.

По ее словам, в рамках Московской международной книжной ярмарки, которая в эти дни проходит на ВДНХ, состоится презентация книги поэтессы Фаризы Онгарсыновой. Также гостей фестиваля ждут Дни казахстанского кино. "Мы очень гордимся достижениями нашего кинематографа. Несколько фильмов у нас претендовали и претендуют сейчас на включение в лонг- и шорт-лист "Оскара", - отметила Раимкулова.

Гости Дней культуры Казахстана в России увидят фильм "Золотой трон" об истории казахского народа, "Амре" о певце Амре Кашаубаеве и другие кинокартины.