Выставка графики Серебряного века впервые открылась в Тюмени

ТАСС, 6 сентября. Выставку "Графика Серебряного века" с оригиналами работ авторов 1880-1920 годов впервые представили в Тюмени. Среди экспонатов есть работы Валентина Серова, Николая Рериха, Александра Бенуа и Натальи Гончаровой, сообщила в пятницу ТАСС главный научный сотрудник Музейного комплекса имени Словцова, искусствовед Наталья Паромова.

"Представленные на выставке работы - это графика Серебряного века. Наталья Гончарова представлена на выставке своей редкой серией "Мистические образы войны" о Первой мировой. Серия произвела очень сильное впечатление. Во Франции говорили, что это одна из ведущих художниц", - сказала Паромова.

По словам искусствоведа, Серебряный век - период последнего великого взлета культуры России, "необыкновенно разнообразный по тематике". "Обычно при слове "графика" зритель напрягается, ему кажется, что это что-то такое скучное и неинтересное. Так вот именно Серебряный век утвердил графику как особое искусство, глубокое и элитарное. Мы бы очень хотели, чтобы поняли ее значимость", - сказала собеседница агентства, добавив, что планируется проводить тематические экскурсии, чтобы рассказать больше о художниках.

Наталья Гончарова - русская художница Серебряного века. Приобрела мировую известность как оформительница постановок "Русского балета" Сергея Дягилева. Автор картин "Рыбная ловля", "Велосипедист", цикла литографий "Мистические образы войны", иллюстраций к "Слову о полку Игореве", "Сказке о царе Салтане" Александра Пушкина, к произведениям футуристов и так далее.

На выставке также представлены работы Валентина Серова, Николая Рериха, Александра Бенуа и других художников эпохи. Как уточняется в сообщении регионального департамента культуры, выставка проходит в рамках нацпроекта "Культура".

Нацпроект "Культура" разработан на период до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).