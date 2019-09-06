Выставка о волгоградском ТЮЗе открылась в местном музее в рамках Года театра в России

ВОЛГОГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Экспозиция, рассказывающая об истории волгоградского театра юного зрителя (ТЮЗа), открылась в пятницу в областном краеведческом музее, ее первыми гостями и зрителями стали сами актеры, ветераны, работавшие в театре и студенты Волгоградского института искусств и культуры, сообщил корр. ТАСС с церемонии открытия экспозиции.

"Это уже четвертая экспозиция из цикла выставок в музее об истории волгоградских театров, посвященному Году театра в России. Сегодня это Волгоградский ТЮЗ, а выставка названа просто замечательно - "И юности прекрасные порывы", - сказала замдиректора краеведческого музея Светлана Каньшина.

На выставке представлены оригинальные документы, афиши, фотографии, экспонаты из театрального реквизита, рассказывающие о работе ТЮЗа в 1930-1940-х годах в Сталинграде. Во время войны в театр попала бомба, и артисты сталинградского ТЮЗа были эвакуированы в Казань. Второе свое рождение Волгоградский ТЮЗ отметил в 1970 году, в следующем году он отметит 50-летие.

"Мы - единственный театр в Волгограде, где есть спектакль про Петра I, поэтому мы не могли не пригласить наших героев на открытие сегодняшней выставки", - уточнил директор ТЮЗа, заслуженный артист РФ Альберт Авходеев. В фойе музея в честь открытия выставки на театрализованном представлении выступили артисты ТЮЗа в роли Петра I и Екатерины I.

До конца года свои выставки в залах краеведческого музея откроют еще пять театров - три из Волгограда, по одному из Волжского и Камышина.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. ТАСС выступает официальным информационным партнером Года театра в России и активным участником театрального марафона.