Симфонический оркестр Мариинки откроет новый сезон в "Зарядье" циклом симфоний Чайковского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева откроет новый сезон в Московском концертном зале "Зарядье" циклом симфоний Петра Чайковского, сообщили в пятницу в пресс-службе петербургского театра.

"7 сентября коллектив выйдет на сцену концертного зала "Зарядье" дважды. В программе первого концерта прозвучат: Симфония № 1 ("Зимние грезы") и Симфония № 4, а также ариозо Мазепы из одноименной оперы Петра Чайковского в переложении для тромбона. В программе вечернего концерта: Симфония № 2 ("Малороссийская"), Симфония № 5 и Вальс-скерцо для скрипки с оркестром Петра Чайковского", - говорится в сообщении.

Солистом первого концерта 7 сентября станет лауреат первой премии XVI Международного Конкурса имени П. И. Чайковского по специальности "Медные духовые инструменты" Алексей Лобиков, второго - обладатель второй премии этого же конкурса по специальности "Скрипка" бельгиец Марк Бушков.

На следующий день, в полдень 8 сентября, Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева исполнит Симфонию № 3 и Симфонию № 6 ("Патетическую"). Также прозвучит ария Ленского из оперы "Евгений Онегин" (переложение для флейты), солистом выступит лауреат первой премии XVI Конкурса имени Чайковского по специальности "Деревянные духовые инструменты" Матвей Демин.

В 2018 году Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра исполнили цикл симфоний Чайковского в трех городах Швейцарии, а также в ходе масштабного тура XVII Московского Пасхального фестиваля.