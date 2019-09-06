В Северной Осетии в сентябре впервые выступит Бурятский театр кукол

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Бурятский театр кукол "Ульгэр" впервые выступит в Северной Осетии под эгидой федеральной программы "Большие гастроли". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба комитета по делам печати и массовых коммуникаций республики.

"С 20 по 29 сентября Бурятский республиканский театр кукол "Ульгэр" в рамках программы "Большие гастроли" впервые выступит на театральных площадках Северного Кавказа. Три спектакля различных форм покажут во Владикавказе, Грозном, Назрани, Нальчике и Цхинвале. А в октябре с ответным визитом Улан-Удэ посетит театр юного зрителя "Саби" из Владикавказа", - говорится в сообщении.

Театр "Ульгэр" представит свои постановки в Северо-Осетинском театре им. В.Тхапсаева 23-24 сентября, в городе Беслан - 25 сентября и в ТЮЗе "Саби" - 26 сентября.

Владикавказскому зрителю покажут национальный спектакль Эрдэни Жалцанова "Поющая стрела" (эпос о воине Мээл-Бааторе, лауреат национальной премии "Золотая маска"); работу режиссера Андрея Князькова "Дюймовочка, или Колыбельная для мамы", на которую затрачено 1,5 тыс. декораций, и концертный вариант кукольного шоу "Ульгэр-шоу".

По словам директора театра "Ульгэр" Баирмы Дашидоржиевой, бурятский театр давно мечтал выступить в регионах Северо-Кавказского федерального округа. "Мы едем к вам, как к своим! Едем с багажом ярких впечатлений. Вообще, клан кукольников по всей России очень дружный. Мы всегда поддерживаем друг друга. Безгранично рады возможности показать себя в Северной Осетии, рассказать о культуре и обычаях бурят", - цитирует пресс-служба Дашидоржиеву.

Федеральная программа "Большие гастроли" - общероссийская программа, направленная на формирование общего культурного пространства России, которая действует уже шестой год. Гастроли финансирует Министерство культуры РФ, театры со всей страны имеют возможность показать свои постановки в других городах России и мира.