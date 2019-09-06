В конкурсе на замещение должности гендиректора Росгосцирка участвуют четыре претендента

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Четыре человека представят свои концепции развития федерального казенного предприятия "Российская государственная цирковая компания" (Росгосцирк) в ходе конкурса на замещение должности генерального директора организации. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"На конкурс концепций развития Росгосцирка поступило четыре заявки, на конкурс развития Российского этнографического музея - шесть заявок. Они будут рассмотрены 18 и 25 сентября соответственно", - сказал представитель министерства.

Минкультуры объявило о начале конкурса на замещение должности гендиректора Росгосцирка 12 августа 2019 года. Заявки на участие в конкурсе принимались до 6 сентября. С победителем будет заключен трудовой договор на срок не более пяти лет. Конкурс состоится 18 сентября 2019 года. На данный момент исполняющим обязанности гендиректора Росгосцирка является Владимир Шемякин.

Конкурс будет реализован в два этапа. Сначала с соискателями будут проведены тестовые испытания, а далее, в случае успешного их прохождения, конкурсная комиссия и эксперты изучат представленные претендентами программы деятельности предприятия.