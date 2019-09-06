Школа-студия дагестанского ансамбля "Лезгинка" примет участие в фестивале в Болгарии

МАХАЧКАЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Хореографическая школа-студия академического ансамбля танца "Лезгинка" из Дагестана представит на фестивале "Недели Северного Кавказа" в Болгарии свою концертную программу из восьми танцев, первое выступление состоится 9 сентября, сообщил ТАСС в пятницу гендиректор ансамбля "Лезгинка" Джамбулат Магомедов.

Фестиваль "Недели Северного Кавказа" пройдет с 9 по 16 сентября в Болгарии. В программу войдут российско-болгарский туристский инвестиционный форум, фестивали ансамблей субъектов СКФО, бизнес-сессии и выставка изделий народных художественных промыслов.

"Хореографическая школа-студия "Лезгинка", лауреат Всемирного фестиваля-конкурса XV Международного фестивального проекта Star Gates Of The World удостоена чести представить концертную программу, включающую восемь танцевальных номеров, на фестивале "Недели Северного Кавказа <…> 9 сентября уже первое выступление", - сказал Магомедов.

Государственный академический ансамбль танца "Лезгинка" был создан в 1958 году, в его состав входят представители разных народов Северного Кавказа. В репертуаре коллектива более 100 танцев народов Дагестана и других регионов России. За более 60 лет своего существования ансамбль побывал на гастролях в 65 странах, стал победителем 48 фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов. В декабре 2017 года коллектив ансамбля танца дал семь концертов на авиабазе "Хмеймим" и на заставах в Сирии, был удостоен медали Министерства обороны России "Участнику военной операции в Сирии".