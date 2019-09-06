Роман чеченского писателя Канты Ибрагимова издадут на арабском и английском языках

ГРОЗНЫЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Роман известного чеченского писателя Канты Ибрагимова издадут на арабском и английском языках. Соответствующее соглашение с автором книг "Прошедшие войны" и "Седой Кавказ" заключили в рамках Московской международной книжной ярмарки на ВДНХ, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов на своей странице в Instagram.

"Канта Ибрагимов стал победителем XVI международного конкурса государств-участников СНГ "Искусство книги". Торжественная церемония вручения премии состоялась на Московской международной книжной ярмарке. Произошло еще одно важное событие. Известное издательство заключило соглашение на выпуск романа Канты Ибрагимова на английском и арабском языках", - написал Каримов.

Канта Ибрагимов родился в 1960 году в Грозном, с 2009 года он является председателем союза писателей Чеченской Республики, лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства, а также кавалером ордена Кадырова. Писатель является автором романов "Прошедшие войны", "Седой Кавказ", "Учитель истории", "Детский мир", "Сказка Востока", "Дом проблем", "Аврора" и других.

Московская международная книжная выставка-ярмарка впервые прошла в Москве в 1977 году. С 2019 года ярмарка поменяла свою официальную аббревиатуру на ММКЯ вместо традиционной ММКВЯ, убрав из названия слово "выставка". Мероприятие является крупнейшим книжным форумом в России и Восточной Европе. Ярмарка организована Генеральной дирекцией международных книжных выставок и ярмарок при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Российского книжного союза и правительства Москвы.