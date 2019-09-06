Международный конкурс на проект памятника Чайковскому объявили в Петербурге

"Разговоры уже более десяти лет ходили о том, чтобы установить памятник Чайковскому. Я рад, что Валерий Абисалович [Гергиев] взялся за это дело со всей своей энергией, со своим талантом, и считаю, что в самое ближайшее время у нас такой памятник появится. Я думаю, к 180-летию великого композитора этот памятник будет установлен, и я хочу сказать, что у нас в городе появится новая фраза: "Встретимся у Чайковского", - сказал временно исполняющий обязанности губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на пресс-конференции в Мариинском театре, посвященной объявлению о начале конкурса.

Организатором конкурса выступает городской комитет по градостроительству и архитектуре. Его проведение предполагает два этапа: первый - отбор эскизных предложений - будет завершен в декабре текущего года; второй - подведение итогов и выбор эскизного проекта - планируется провести в апреле 2020 года. К участию в конкурсе приглашаются как российские, так и зарубежные скульпторы. Местом установки памятника выбрана площадь на улице Писарева перед Концертным залом Мариинского театра, которая также располагается поблизости от Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, где Чайковский обучался музыке.

"Лучшее, что может сделать Санкт-Петербург и все мы - это великолепный памятник. Нам надо одним шагом сделать что-то, что встанет в ряд с самыми великолепными посвящениями Петру Ильичу. Я очень рад, что мы открываем сезон фактически вот такой сверхпрестижной, очень почетной, очень патриотической, если так можно сказать - это слово немножко заезжено - [задачей], но правда - не может страна считать положение дел великолепным, если Петр Ильич Чайковский все еще ждет памятника в Петербурге. Это такой запоздалый, но очень важный шаг. Скажу высокопарно: мое сердце переполнено радостью и ощущением ожидания чего-то очень хорошего", - сказал на пресс-конференции художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

О будущем памятнике

Почетный президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Владимир Попов рассказал журналистам, что в преддверии 150-летия со дня рождения композитора, в конце 80-х годов прошлого века в городе проводился всесоюзный открытый конкурс проектов памятника Чайковскому. Его участниками стали самые именитые профессионалы тех лет, в их числе - Михаил Аникушин, они представили несколько десятков проектов, которые были выставлены в корпусе Бенуа Русского музея. "К сожалению, конкурс не имел завершения, в немалой степени - из-за отсутствия решения по месту установки памятника", - отметил он.

"Нынешнее решение установить памятник на новой площади, созданной перед зданием Концертного зала Мариинского театра, нам представляется вполне убедительным, - сказал Попов, указав на близость места предполагаемой установки памятника к консерватории и памятникам Михаилу Глинке и Римскому-Корсакову. - Очень бы хотелось надеяться, что объявленный сейчас конкурс завершится победой представителей петербургской художественной культуры".

Худрук Мариинского театра, отвечая на вопрос журналиста о том, каким он хотел бы видеть памятник Чайковскому, отметил, что "уловить величие Петра Ильича дано многим, но кто это сделает наиболее метко, уже определит конкурс". По его мнению, будущим участникам следует присмотреться к работе Михаила Аникушина. "Она, как минимум, может вдохновить и направить", - добавил он.

Ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Семен Михайловский отметил, что конкурс будет проходить с участием международного жюри. Выставку эскизных проектов памятника он предложил провести в Академии художеств.

В материалах, предоставленных пресс-службой комитета по градостроительству и архитектуре, отмечается, что имя Чайковского включено в перечень выдающихся личностей, жизнь и деятельность которых связаны с Петербургом и память о которых еще не увековечена в городе. Включение в перечень позволяет осуществить установку за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

В 2020 году будет отмечаться 180-летие со дня рождения автора музыки к балетам "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик", оперы "Пиковая дама" и других. Чайковский прожил большую часть жизни в Петербурге и похоронен в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры.