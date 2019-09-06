Путин отметил высокую миссию конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой, назвав мероприятие ярким событием в культурной жизни Санкт-Петербурга и всей страны. Текст приветствия опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"Отрадно, что ваш авторитетный творческий форум, нацеленный на поддержку молодых дарований, популяризацию классической музыки, достойно выполняет свою высокую миссию и по праву считается одним из ярких событий в культурной жизни Северной столицы и всей страны", - говорится в послании президента.

По словам главы государства, конкурс предоставляет начинающим исполнителям возможность выступить на прославленной сцене Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича и прикоснуться к истории и традициям российской вокальной школы.

"В нынешнем году вдохновителю конкурса, несравненной Елене Васильевне Образцовой, исполнилось бы 80 лет. Неповторимый, щедрый талант великой певицы, ее глубочайшая преданность искусству и сегодня вызывают искреннее восхищение", - отметил президент, пожелав участникам конкурса удачи.

XII Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой проводится в Санкт-Петербурге с 6 по 13 сентября 2019 года в Большом и Малом залах Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича.