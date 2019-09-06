Ингеборга Дапкунайте и ансамбль древнерусской музыки представят "Эпиграфы" в "Зарядье"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Литературно-музыкальная композиция "Эпиграфы" на стихи Сергея Завьялова прозвучит в зале "Зарядье" 17 сентября. Мировую премьеру представят ансамбль древнерусской музыки Ex Libris и актриса Ингеборга Дапкунайте, сообщил в пятницу ТАСС автор музыки Сергей Ахунов.

"Примерно год назад я впервые услышал стихи Сергея Завьялова, меня особенно впечатлила его драма "Эпиграфы". Это очень глубокие тексты, достаточно сложная поэзия, насыщенная греческими и древнеримскими аллюзиями, с эпиграфами на греческом, латинском и церковнославянском. Я решил написать на них музыку для хора и минимального состава инструменталистов, а также ввести двух чтецов: женский голос - Ингеборга Дапкунайте, мужской - сам Сергей Завьялов", - рассказал собеседник агентства.

Он также пояснил, что выбрал хор Ex Libris, который поет древнерусскую музыку, в основном XVI века, из-за специфики голосов. Аккомпанировать будут ударник Дмитрий Щелкин, пианист Юрий Полубелов и виолончелист Рустам Комачков. "Невозможно объяснить - как, но они сошлись: современная музыка с достаточно простым мелодизмом, аллюзии на церковную музыку, на античный театр и греческий театр. Это получилось во многом благодаря текстам", - подчеркнул Ахунов.

В первом отделении концерта прозвучат "Псалмы" - древнерусские XVI века и написанные Ахуновым в 2017 году. "Это тоже будет премьерой, так как прежде они исполнялись разрозненно", - отметил композитор.

Также в его планах постановка с симфоническим оркестром музыкальной драмы "Рождественский пост" по одноименному произведению Завьялова. Премьера состоится в 2021 году - к 80-летию начала блокады Ленинграда, которой посвящено сочинение.