Лауреатами кинофестиваля "Мост" в Сербии стали сразу три фильма из России

ВРАНЕ /Сербия/. 6 сентября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Торжественная церемония закрытия Международного кинофестиваля "Мост" (Film Festival Most) прошла в городе Вране. Об этом сообщил в пятницу корреспондент ТАСС с места событий.

"Огромное спасибо всем нашим друзьям, без которых наш фестиваль не был бы настолько успешным. Мост - символ нашего фестиваля, и мы будем продолжать строить международные мосты дружбы при помощи киноискусства", - заявила директор киносмотра Милица Янич.

Лауреатами фестиваля стали сразу три ленты из России - "Звезда и смерть графа Вронского. Сербский гамбит" (режиссер Михаил Елкин), "Бегство рогатых викингов" Филиппа Кудряшова и "Юман" Елены Рябцевой. Еще две дипломные работы выпускниц ВГИК были отмечены как одни из лучших дебютов: Кристина Лагутенко представила анимированный фильм "Красношейка", а Надежда Шибалова - анимированный фильм "Эхо в облаках".

Кроме того, в число финалистов вошли работы "Дивюнацима" режиссера Мирослава Фркаша, "Деян" Сладжана Стояновича, "Ноев ковчег. Нарисуй мне любовь", снятый детским коллективом "Школа киномагии" культурного центра Грачаницы (Косово и Метохия), лента "Сербские славы" Александара Шаргича.

Кино и культура

Кинофестиваль "Мост" - одно из самых молодых событий подобного рода в Сербии, однако всего за два года существования он успел снискать популярность в стране и в мире. В этом году на смотр прислали свои киноработы режиссеры из 11 стран мира

"Наш фестиваль расширяется, приобретая новых друзей. Все началось как какое-то "донкихотство", однако нашей команде удалось своей увлеченностью и целеустремленностью добиться отличных результатов", - заявила ТАСС директор кинофестиваля Милица Янич.

Программа фестиваля, помимо кинопоказов, включила в себя значительный блок профессиональных секций, мастерских, посвященных кинематографии и актерскому мастерству. Гости со всего мира также получили возможность близко познакомиться с сербской культурой, посетить музеи, памятники культуры, церкви и монастыри.

"Фестиваль "Мост" - это не только кинофестиваль, но и образовательная программа, которая состояла из мастер-классов по кинематографии и актерскому мастерству. Это мастер-классы "Теория фильма" сербского кинематографиста Деяна Дабича, "Написание сценария" сербского писателя и сценариста Деяна Стоилковича, мастерская актерского мастерства, подготовлена актерами театра им. Бора Станковича, мастерская режиссуры документальных фильмов Тамары Яковлевич, "Камера обскура" Марьяны Шекуларац и Балши Гобовича, Школа анимированного фильма и другие", - рассказала Янич.

Программа мероприятия

В рамках трех дней киносмотра зрителям представили работы самого разного плана, начиная с документалистики и заканчивая мультипликацией.

Первый вечер конкурсной программы открыл фильм "Дивюнацима" режиссера Мирослава Фркаша, рассказывающий о прорыве Салоникского фронта в битве под Каймакчаланом в 1916 году. Затем с видеообращением к гостям фестиваля обратился российский и сербский актер Милош Бикович. После этого состоялся показ ленты "Звезда и смерть графа Вронского. Сербский гамбит" российского режиссера Михаила Елкина с Милошем Биковичем в главной роли. Автором сценария выступил журналист Евгений Баранов. Публика очень тепло приняла историю о российском добровольце, сражавшемся и погибшем за свободу Сербии.

Второй день фестиваля был посвящен детскому кинематографу и мультипликации и собрал около 1 тыс. зрителей. Подавляющее большинство публики, расположившейся в амфитеатре под открытым небом, составила юная аудитория. Зрителям представили анимированные фильмы "Ноев ковчег. Нарисуй мне любовь", снятый детским коллективом "Школа киномагии", и "Бегство рогатых викингов" Филиппа Кудряшова.

Поздним вечером прошел показ фильма "Женщина в войне" Бенедикта Эрлингссона. Лента рассказывает о борьбе женщины за защиту окружающей среды и ее стремлении усыновить ребенка.

В программу третьего дня вошла лента "Юман" Елены Рябцевой и анимированные фильмы "Красношейка" Кристины Лагутенко и "Эхо в облаках" Надежды Шибаловой. Кроме того, зрителям представили ленты "Бернардина и лиса" боливийского режиссера Хосе Карлоса Веласко, "Ствол" Тамары Яковлевич, "Сербские славы" Александара Шаргича.

О фестивале

В этом году на фестивале "Мост" (4-6 сентября) были представлены ленты режиссеров из Азербайджана, Алжира, Боливии, Германии, Индии, Камеруна, Северной Македонии, Нигерии, Пакистана, России, Хорватии и Сербии.

Помощь в организации была предоставлена администрацией города Вране и Канцелярией по Косову и Метохии при кабмине Сербии. Поддержку фестивалю оказало посольство России в Сербии, а также Российский центр науки и культуры "Русский дом" в Белграде.