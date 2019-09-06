Завод "Арсенал" в Петербурге планируют переделать под арт-пространство в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют, что реконструкция бывших корпусов завода "Арсенал" на Выборгской стороне в исторической части города начнется в 2020 году. В них создадут новое арт-пространство, в частности, разместится творческая лаборатория для молодых актеров и режиссеров, сообщила в пятницу пресс-служба администрации губернатора.

"Сегодня на месте будущего театрального центра побывал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов и дал несколько поручений. В частности, до конца года необходимо завершить разработку проектно-сметной документации и провести конкурс среди подрядных организаций, чтобы уже в 2020 году строители могли приступить к реконструкции зданий", - говорится в сообщении.

Кирпичные двухэтажные здания планируется реставрировать и соединить атриумом, облагородить близлежащую территорию. Отмечается, что глава города указал на необходимость сохранить фасады старинных строений, выходящих в атриум, замостить пространство между корпусами и в будущем максимально использовать его в общей концепции будущей площадки.

Новое театральное общественное пространство на улице Михайлова станет носить название "Открытая сцена". Там предполагается проводить фестивали, спектакли, выставки, репетиции и обучение актерскому мастерству.

Согласно данным городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, комплекс построек завода "Арсенал" относится к категории выявленных объектов культурного наследия. Время возникновения объекта - 40-е годы XIX века.