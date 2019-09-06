Пол Маккартни представил в Лондоне свою книгу для детей

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Бывший участник квартета The Beatles Пол Маккартни представил в пятницу в Лондоне свое литературное произведение для детей Hey Grandude!. Как сообщило агентство Reuters, первыми читателями книги с картинками, готовящейся к выходу в России под названием "Привет, Дедулет", стала группа школьников, которые пообщались с Маккартни в книжном магазине в центре Лондона.

77-летний Маккартни, у которого уже восемь внуков, рассказал, что именно один из них подал идею для названия произведения. "Однажды один из моих внуков сказал мне: "Hey Grandude!" [что с английского можно перевести как "Эй, дед-чувак" или "Эй, дед-приятель"]. И я спросил его: "Подожди, обычно же ты называешь меня дедушкой?" А он ответил: "Мне нравится, как звучит Grandude". И это вдохновило меня на написание книги", - рассказал Маккартни.

Название произведения созвучно с названием песни Hey Jude (1968), написанной Маккартни для сына Джона Леннона Джулиана, чтобы утешить его в связи с разводом родителей. Эта композиция занимает восьмое место в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Бывший бас-гитарист The Beatles ранее уже имел опыт работы в жанре произведений для юных читателей. В соавторстве с английским детским писателем Филипом Ардой он в 2005 году издал книгу "Высоко в облаках: городской пушистый хвост", иллюстрации к которой сделал американский художник-мультипликатор Джефф Данбар. Источником вдохновения для ее написания послужил мультипликационный фильм "Шум тропического острова" (2004), над которым Маккартни работал в соавторстве с Данбаром. В нем была рассказана история "ливерпудлианской" белки, которая нашла свою любовь на тропическом острове.