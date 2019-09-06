Десятки театров под открытым небом. В Москве пройдет "Театральный марш"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Фестиваль под открытым небом "Театральный марш" в седьмой раз пройдет в субботу в московском саду "Эрмитаж". В программе примут участие более десяти столичных театров, сообщила ТАСС продюсер "Театрального марша", директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.

"Я рада, что состав участников год от года становится все солиднее и масштабнее, мы всегда стараемся показать только самое лучшее. <...> "Театральный марш" - принципиально фестиваль для самой разной публики, а не только театральной. Люди, которые прогуливаются в День города по парку "Эрмитаж", могут посмотреть спектакли, ничего не пугаясь, не платя денег, не ограничивая себя в передвижении. Не понравилась эта постановка - можно пойти на другую сцену", - отметила она.

По ее словам, основная трудность мероприятия заключается в том, что не все качественные постановки можно вывести на улицу. Театр на Таганке представит в "Эрмитаже" укороченную версию постановки Максима Диденко "Беги, Алиса, беги". "Мы надеемся, что фестиваль привьет любовь зрителей к театру, и посмотрев, к примеру, концертную версию спектакля Максима Диденко "Беги, Алиса, беги" в парке, они придут в октябре в Театр на Таганке, чтобы посмотреть полноценную версию спектакля. Это самый масштабный и красочный спектакль в нашем репертуаре, отмеченный в этом году премией "Золотая маска" за свое художественное решение", - поделилась Апексимова.

Другим участником фестиваля станет один из резидентов Театра "Практика" - "Мастерская Брусникина". Артисты представят site-specific спектакль Дмитрия Мелкина "Лес", в котором переплетены разные жанры: современный танец, живое пение, музыка и видеоарт. Впервые на фестивале выступит резидент Центра имени Мейерхольда "Июльансамбль", который покажет концертную версию постановки Ивана Комарова "Баал" по пьесе Бертольда Брехта.

Артисты театра "Школа современной пьесы" сыграют open-air версию спектакля Иосифа Райхельгауза "На Трубе", посвященного 30-летию театра. А Театр им. А. С. Пушкина организует чтецкую программу "Любовь не выдумать нельзя" на стихи современных поэтов.

В программу фестиваля вошел также спектакль-перформанс "ПоколениЯ", созданный на фестивале "Таврида - Арт" при поддержке Московского независимой "Театр-студии 15". Режиссером постановки выступил актер театра и кино Дмитрий Бикбаев. "Такой проект стал возможен исключительно благодаря Фестивалю "Таврида - АРТ", ведь наш спектакль - это прежде всего коллаборация трех творческих направлений - театра, музыки и стрит-арта. А для москвичей и гостей "Театрального марша" я добавлю в наш спектакль еще и немного кино!", - цитирует его пресс-служба фестиваля.

Балет и детская программа

В саду "Эрмитаж" состоится выступление оркестра Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. В программу коллектива - "Сказки Пушкина" - войдут произведения Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова и Анатолия Лядова. Зрители увидят спектакль "Крейцерова соната" канадского хореографа Роберта Бинета, который представит постоянный участник "Театрального марша" - театр "Балет Москва". Театр организует и детскую программу "Танц-конструктор", в которую войдут фрагменты балета "Дюймовочка" и мастер-класс.

Также участниками детской программы выступят Музыкально-драматический театр "А-Я" с мюзиклом "Чудо-дерево", творческий центр "Среда" и "Вдруг-театр" со спектаклем "Умная собачка Соня" и театр "Моника и дрозд" с постановкой "Все подряд".

Впервые фестиваль прошел в 2013 году в парке "Сокольники", а затем обосновался в саду "Эрмитаж". За годы проведения "Театральный марш" посетили более 150 тыс. зрителей. Фестиваль проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы и включен в официальную программу празднования Дня города-2019. Седьмой "Театральный марш" пройдет в рамках Года театра в России.