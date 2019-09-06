"Аквариум International" и музыканты из разных стран выступят на фестивале в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Группа "Аквариум International" и музыканты из Великобритании, Палестины, России и Финляндии выступят в субботу вечером на фестивале "Части света" в Юсуповском саду в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении организаторов на сайте события. Участников фестиваля, по традиции, пригласил лидер "Аквариума" Борис Гребенщиков.

"Арт-директор фестиваля Борис Гребенщиков собирает в живописном саду в самом центре города разнообразных музыкантов со всего света, которых зачарованно слушают тысячи любителей необычной, душевной, этнической и самой редкой музыки. <…> Участники фестиваля - всегда мастера своего дела, но не всегда широко известные в России. Со многими из них он знакомит лично по передаче (на радио) "Аэростат", - отмечается в сообщении устроителей.

В этом году фестиваль пройдет в третий раз. На главной сцене фестиваля, наряду с "Аквариумом International", выступят представители британского фолк-рока "Steeleye Span", отмечающие в этом году 50-летие большим международным туром, финский фолк-рок-коллектив Vrttin, а также музыканты из Палестины - группа 47SOUL, исполняющая песни на смеси арабского и английского языков и уже успевшая покорить крупнейшие европейские фестивали, в том числе Glastonbury.

Специальный гость фестиваля - тибетская певица Dechen Shak-Dagsay - выступит для публики на малой сцене. На этой же площадке заявлены петербургская фолк-группа "Калерия", а также коллектив "Волков Трио" совместно с известным исполнителем на народных инструментах, вокалистом и профессиональным исследователем русского фольклора Сергеем Старостиным.

Помимо музыки, на фестивале будут представлены кухни разных частей света, а также будут работать рынок необычных артефактов и экзотических музыкальных инструментов и игровая зона для детей. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по народным танцам или посетить лекторий, где будут проходить дискуссии о музыке и путешествиях.

Фестиваль проходит при поддержке городского комитета по культуре, а также генеральных консульств Финляндии и Израиля в Санкт-Петербурге.