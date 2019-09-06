Гергиев и оркестр Мариинского театр откроют сезон зала "Зарядье" тремя концертами

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 7 и 8 сентября откроет сезон московского концертного зала "Зарядье" циклом "Все симфонии Чайковского". Об этом сообщила пресс-служба Фонда Валерия Гергиева.

"7 и 8 сентября Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра откроют сезон 2019/2020 в московском концертном зале "Зарядье". В программе - все симфонии Петра Чайковского, а также выступления лауреатов XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского", - сообщили в фонде.

В первый день музыкального марафона музыканты дважды выйдут на сцену. В дневном концерте прозвучат Симфония № 1 ("Зимние грезы") и Симфония № 4, а также ариозо Мазепы из одноименной оперы Чайковского в переложении для тромбона. Солировать будет лауреат первой премии прошедшего в июне конкурса им. Чайковского по специальности "Медные духовые инструменты" Алексей Лобиков. В программе вечернего концерта - Симфония № 2 ("Малороссийская"), Симфония № 5 и Вальс-скерцо для скрипки с оркестром. Здесь с петербургским оркестром выступит обладатель второй премии конкурса бельгийский скрипач Марк Бушков.

В воскресенье оркестр и маэстро исполнят Симфонию № 3, Симфонию № 6 ("Патетическую") и арию Ленского из оперы "Евгений Онегин" в переложении для флейты, солист - лауреат первой премии конкурса им. Чайковского по специальности "Деревянные духовые инструменты" Матвей Демин.

Артисты Мариинского театра часто гастролируют в "Зарядье". Гергиев и Симфонический оркестр театра выступали на открытии площадки год назад, а затем провели оперный цикл на сцене "Зарядья".

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