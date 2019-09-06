Мединский откроет в Москве выставку "Частные музеи России. Самородки России"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия выставки "Частные музеи России. Самородки России", которая пройдет в Москве во время празднования Дня города, 7 и 8 сентября, состоится в субботу в выставочном центре "Сокольники". В мероприятии примет участие министр культуры РФ Владимир Мединский, сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"7 сентября при участии министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского состоится церемония открытия выставки В мероприятии также примут участие заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина, директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов, директор Ассоциации частных музеев России Александр Шабуров и директор парка культуры и отдыха "Сокольники" Андрей Лапшин", - говорится в сообщении.

Экспозиция расскажет о многообразии народной культуры и традициях регионов Российской Федерации. Впервые в истории в одном выставочном пространстве будут представлены коллекции более 100 частных музеев от Камчатки до Калининграда. Среди участников выставки - Музей столярных инструментов, музей "Железное царство", Современный музей каллиграфии, Военный музей Карельского перешейка, Театр-музей Ильи Муромца, Музей русских суеверий, Музей козла, Музей истории телефонов, Боровский музей - Дом купечества и старообрядчества.

В рамках выставки запланированы выставки, лекции, мастер-классы, конференции и круглые столы. "Частные музеи России. Самородки России" - социальный проект, участие в выставке бесплатное, вход для посетителей свободный.

Выставка организована Ассоциацией частных музеев России, Современным музеем каллиграфии и парком культуры и отдыха "Сокольники". Официальным партнером проекта выступает Министерство культуры Российской Федерации.