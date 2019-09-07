Исторический музей в 2020 году посвятит одну из выставок Ленину

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Государственный исторический музей (ГИМ) в апреле 2020 года покажет выставку, посвященную Владимиру Ленину. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин.

"В апреле мы откроем выставку, посвященную Владимиру Ильичу Ленину. Имея прекрасную коллекцию Центрального музея Ленина и при отсутствии возможности создания целостной экспозиции, посвященной истории XX века, мы делаем большой выставочный проект, посвященный 150-летию со дня рождения вождя мирового пролетариата. Над выставкой мы работаем с нашими коллегами из Архива современной политической истории. Я думаю, что получится очень интересный проект", - сказал Левыкин.

Он добавил, что выставка позволит соединить эти уникальные материальные свидетельства его жизни, которые хранятся у нас, с не менее ценными архивными документами, "что даст возможность создать целостный образ Ленина с его положительными и отрицательными чертами".

Еще одним проектом в 2020 году станет выставка "Викинг", которая расскажет о ранних страницах истории нашей страны. "Посетители смогут впервые увидеть памятники легендарной эпохи князей Рюрика, Игоря Старого, Вещего Олега. Кроме того, мы сейчас ведем переговоры о проведении нескольких зарубежных проектов, которые обещают быть невероятно зрелищными. Они связаны со "сказочными сокровищами" таких регионов, как Аравийский полуостров, Индия", - добавил Левыкин.