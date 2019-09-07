Реставрацию памятника Минину и Пожарскому планируют начать в мае 2020 года

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Реставрация памятника Минину и Пожарскому должна начаться в мае 2020 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин.

"Проект реставрации готов. Сейчас остались небольшие корректировки, связанные с утверждением проектных разработок на методическом совете, подготовкой окончательной историко-культурной экспертизы. Я думаю, что мы сможем приступить к реставрационным работам после Парада Победы в мае 2020 года. Во всяком случае мы согласовали эту дату в администрации президента РФ", - сказал он.

Год назад Государственный исторический музей открыл акцию по сбору средств на реставрацию памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. В сообщении говорилось, что, по оценкам специалистов, стоимость работ составляет 46 миллионов рублей. В конце марта 2019 года было собрано около 15 млн рублей - тогда же министр культуры РФ, председатель Российского военного-исторического общества Владимир Мединский заявил ,что РВИО выделит недостающие средства на реставрацию.

Памятник Минину и Пожарскому - первый скульптурный монумент Москвы, установленный на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. Памятник создавался на народные пожертвования, и работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года.

Скульптурная группа из двух фигур и круглого щита была отлита 5 августа 1816 года в литейной мастерской Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Скульптуры высотой 4,5 метра были выполнены по уникальной для того времени технологии плавки из восковой модели за один прием.

Торжественное открытие памятника состоялось 20 февраля 1818 года при участии императора Александра I и членов императорской семьи. Сначала монумент установили на Красной площади напротив Верхних торговых рядов. В 1931 году памятник, ставший помехой для демонстраций и парадов, передвинули к Покровскому собору (храму Василия Блаженного), где он сейчас и находится.