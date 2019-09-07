Спектакль "Чудо-дерево" открыл новый сезон "Театрального марша" в саду "Эрмитаж"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Интерактивный детский мюзикл "Чудо-дерево" московского театра "А - Я" дал старт новому сезону "Театрального марша" в саду "Эрмитаж". Показ представлений завершится 7 сентября в 22:45, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"По традиции московские театры дадут старт новому сезону ежегодного "Театрального марша" постановками в саду "Эрмитаж" в первую субботу сентября. Показ спектаклей начнется в 11:00 и закончится в 22:45. Вход свободный. Откроет марш спектакль "Чудо-дерево". В основе интерактивного мюзикла театра "А - Я" - классика поэзии для детей от Корнея Чуковского до Даниила Хармса. Маленьких зрителей ждут волшебные приключения, разыгранные с помощью старого телефона, ботинок, руля от автомобиля. Детская фантазия превратит их в самолеты и пароходы, а самих зрителей - в Айболитов и Бармалеев", - говорится в сообщении.

В течение всего фестивального дня также будет играть уличный оркестр духовых инструментов под руководством Дмитрия Сапарина Tinto Brass Band.

Праздник завершится концертной версией спектакля "Беги, Алиса, беги". "Психоделический мюзикл Максима Диденко по мотивам сказки Льюиса Кэрролла и пластинки "Алиса в стране Чудес" с песнями Владимира Высоцкого стал одним из ключевых событий прошлого года в Театре на Таганке. Ирина Апексимова в роли Королевы, несколько Алис разного возраста и с разным характером, огромные мартовский заяц и белый кролик. Художник по костюмам Мария Трегубова получила за свою работу "Золотую маску", - отмечается в сообщении.