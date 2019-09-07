Путин поздравил Великолукский драматический театр со 100-летием

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Великолукского драматического театра со столетием учреждения. Текст поздравления опубликован в субботу на сайте Кремля.

"От души поздравляю вас с большим, знаменательным событием - 100-летием Великолукского драматического театра. Вы по праву можете гордиться историей родного театра и его создателями - великим режиссером Сергеем Михайловичем Эйзенштейном, другими выдающимися представителями отечественной культуры", - говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что нынешний коллектив театра всегда открыт для смелых, новаторских экспериментов, предлагает зрителям интересные и содержательные постановки. Также Путин отметил активное участие театра в театральных конкурсах и фестивалях.

"Желаю вам и впредь трудиться вдохновенно, с полной душевной отдачей, новыми талантами и яркими премьерами приумножать славу русского театра", - добавил глава государства.