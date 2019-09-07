Мединский открыл в Москве бесплатную выставку "Частные музеи России. Самородки России"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия выставки "Частные музеи России. Самородки России", в рамках которой впервые в истории в одном выставочном пространстве представлены коллекции более 100 частных музеев, состоялась в субботу в выставочном центре "Сокольники". В мероприятии принял участие министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Поздравляю вас всех с Днем Москвы. День Москвы [города] - это формальный повод отметить нам те успехи, которые делает Москва каждый год. На самом деле, все мы счастливы, что нам повезло жить в Москве в эти годы - когда каждый день, каждую неделю, каждый месяц Москва приукрашается, становится более комфортным, удобным, эффективным и ярким городом. Передаю привет руководству правительства Москвы, поскольку мы находимся на его площадке, на площадке департамента культуры Москвы", - сказал Мединский.

Он обратился к руководителям частных музеев, чьи экспозиции представлены в выставочном центре "Сокольники". "Самородки России - это вы. Те, кто кладут свой труд, время, талант, знания, финансовые средства на то, чтобы оставить память поколениям о тех бесценных богатствах, которые есть в нашей стране, которые создала наша культура. Спасибо вам огромное. Мы хвастаемся успехами нашей музейной отрасли, за последние шесть лет посещаемость музеев в России выросла более чем в два раза и, конечно, огромные цифры называют наши лидеры отрасли - Петергоф, Эрмитаж, Третьяковка, Пушкинский музей, но все больше и больше в нашей стране частных музеев, и это добрый знак", - сказал Мединский.

Министр культуры РФ отметил, что это первая подобная выставка не только в России, но и, как говорят организаторы, в мире. "Надеюсь, что не последняя. Что с каждым годом она будет привлекать все больше и больше участников и внимание посетителей", - сказал он.

Также на открытии присутствовали директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов, директор Ассоциации частных музеев России Александр Шабуров, протоиерей Русской православной церкви, председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ Леонид Калинин, директор парка культуры и отдыха "Сокольники" Андрей Лапшин.

О выставке

Экспозиция рассказывает о многообразии народной культуры и традициях регионов Российской Федерации. Впервые в истории в одном выставочном пространстве представлены коллекции более 100 частных музеев от Камчатки до Калининграда. Среди участников выставки - Музей столярных инструментов, музей "Железное царство", Современный музей каллиграфии, Военный музей Карельского перешейка, Театр-музей Ильи Муромца, Музей русских суеверий, Музей козла, Музей истории телефонов, Боровский музей - Дом купечества и старообрядчества.

В рамках выставки запланированы выставки, лекции, мастер-классы, конференции и круглые столы. "Частные музеи России. Самородки России" - социальный проект, участие в выставке бесплатное, вход для посетителей свободный.

Выставка организована Ассоциацией частных музеев России, Современным музеем каллиграфии и парком культуры и отдыха "Сокольники". Официальным партнером проекта выступает Министерство культуры РФ.