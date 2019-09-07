Фредерик Бегбедер хотел бы сыграть в кино Родиона Раскольникова

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Французский писатель и актер Фредерик Бегбедер хотел бы исполнить в кино роль Родиона Раскольникова из романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". Об этом он сообщил в субботу на пресс-конференции в Москве.

"С удовольствием сыграл бы Раскольникова, который убил старушку, - рассказал Бегбедер. - Убил, а потом давай причитать: "Что я наделал, что я наделал?! В общем хотел бы сыграть человека, который кого-то убил, а потом начал переживать. Это же основа нашей жизни: мы сначала делаем, потом переживаем".

Писатель сообщил, что одна из причин его приезда в Москву - презентация фильма "Элефант", в котором он сыграл одну из ролей. Картина выйдет в прокат 19 сентября. "Это был очень русский, очень добрый, очень грустный, очень романтичный фильм. Да, я вот решил стать кинозвездой, правда, слегка с этим запоздал, возраст у меня уже серьезный", - с улыбкой отметил писатель, который начал сниматься в кино почти 20 лет назад. 21 сентября ему исполнится 54 года.

"Подарком для Бегбедера станут гастроли во Франции Вахтанговского театра, который покажет "Евгения Онегина", писатель обещал прийти на один из спектаклей вместе с женой", - сообщил на пресс-конференции продюсер, исполнитель главной роли в фильме "Элефант" Алексей Гуськов.

Книжная серия

Также писатель презентовал будущую книжную серию "Коллекция Бегбедера", которая в начале 2020 года выйдет в России. В ней будут собраны любимые произведения писателя. "Меня попросили озвучить список романов, которые мне понравились за последние 10-15 лет", - пояснил Бегбедер. Этот проект он также представит на 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке.

Бегбедер выбирал из романов, которые прочитал во Франции и США. Они будут специально для этой серии переведены на русский язык. Писатель считает, что лучшие романы должны "пробуждать эмоции, заставлять думать, в них обязательно должен быть беспокойный юмор". Также, по словам Бегбедера, во Франции постоянно переводят современную русскую литературу.

"Думаю, этот проект сблизит наши страны и наши культуры, - сказал писатель. - Мы делаем работу, которую должны были бы делать наши правительства, мы это делаем с большой любовью к литературе".

О писателе

Фредерик Бегбедер - французский прозаик, публицист, литературный критик, актер. Среди самых известных его романов - "Воспоминания необразумившегося молодого человека", "Каникулы в коме", "Любовь живет три года", "Романтический эгоист", "99 франков".