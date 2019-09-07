Фредерик Бегбедер заочно поспорил с Мединским по поводу комиксов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Французский писатель и актер Фредерик Бегбедер убежден, что комиксы могут быть одинаково интересны как детям, так и взрослым, сам он всегда читал много комиксов. Об этом Бегбедер рассказал в субботу на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос ТАСС.

4 сентября министр культуры РФ Владимир Мединский на 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке выступил против изложения исторических событий в формате комикса. По его словам, "комикс - это для тех, кто плохо умеет читать". Министр добавил, что "комикс ориентирован на ребенка, который только учится читать", он не понимает взрослых людей, которые читают комиксы.

"Нет, я не считаю, что комиксы - это только для детей, есть комиксы, которые с удовольствием читают и взрослые, - отметил Бегбедер. - Сам я всегда много читал комиксы. Сожалею, что министр так сказал". Писатель призвал "никого не осуждать". Он добавил, что "действительно комиксы бывают очень разными - и легковесными, и крайне серьезными". Во Франции, к примеру, есть особый жанр - графический роман, эти книги могут быть как развлекательными, так и посвященными самым непростым темам.

"Но это как сравнивать кино и театр, это разные вещи, - продолжил Бегбедер. - Или сравнивать кино с телевидением. Но и на телевидении, что, конечно, весьма странно, бывают очень интересные вещи".

Бегбедер о соцсетях и женщинах

Рассуждая, в целом, о современном мире, писатель посетовал, что люди стали мало читать, предпочитая проводить время в соцсетях. "Многие в среднем проводят по 4 часа в день в соцсетях, это просто пугающе, - сказал Бегбедер. - Но есть же альтернатива - книга, которая не только должна воспитывать, но и должна приносить удовольствие".

Также, продолжил писатель, сейчас все говорят, что нужно заниматься спортом, делать зарядку. "Но умственные упражнения тоже необходимы, потому что иначе становишься идиотом", - убежден Бегбедер.

Он считает, что среди тем, которые могли бы затрагивать в своих книгах писатели, могли бы быть вопросы экологии. "Планета перегревается, будет ли у нас "завтра", - рассуждает Бегбедер. - Будущее землян внушает тревогу. Литература могла бы сыграть свою роль, чуть встревожить людей". Сам писатель несколько лет назад переехал из Парижа за город. "Советую всем убегать из городов, которые загрязнены, и жить в деревне", - отметил он.

Писатель приехал в Москву, чтобы представить книжную серию "Коллекция Бегбедера", которая в начале 2020 года выйдет в РФ, и российский фильм "Элефант", где он сыграл одну из ролей. В прокат картина выйдет 19 сентября.

У Бегбедера спросили, как, на его взгляд, изменилась Москва с 1990-х годов. "Мне кажется, вы слегка успокоились, стало меньше крайностей, - сказал писатель. - А ваши женщины остаются самыми красивыми в мире, это навсегда".

О Бегбедере

Фредерик Бегбедер - французский прозаик, публицист, литературный критик, актер. Среди самых известных его романов - "Воспоминания необразумившегося молодого человека", "Каникулы в коме", "Любовь живет три года", "Романтический эгоист", "99 франков".