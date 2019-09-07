Звезда фильма "Первый мститель" появится в новой части франшизы "Миссия невыполнима"

Актриса Хейли Этвелл, сыгравшая агента Пегги Картер в одноименном сериале и фильмах Marvel, появится в новом фильме франшизы "Миссия невыполнима". Об этом на своей странице в Instagram сообщил режиссер Кристофер МакКуорри.

Он опубликовал фотографию актрисы с предложением "принять миссию". На что Этвелл ответила у себя на странице в Instagram, что миссия принята. "Однако мне тяжело следовать приказам", - добавила актриса, возможно, намекая, что ее персонаж будет с тяжелым характером.

МакКуорри снял пятую и шестую части франшизы, которые называются "Племя изгоев" и "Последствия". На данный момент он назначен режиссером седьмой и восьмой картин об агенте Итане Ханте. Ранее журнал Variety назвал даты выхода новых частей - 23 июля 2021 года и 5 августа 2022 года. Агента Итана Ханта во всех фильмах играет Том Круз.

Этвелл известна ролью Пегги Картер, которая впервые появилась в фильмах студии Marvel в картине "Первый мститель" в 2011 году. Она также сыграла в сериале "Черное зеркало".