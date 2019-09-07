Фильм из России признан лучшим на посвященном теме инвалидности кинофестивале в Польше

ВАРШАВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Фильм российского режиссера Дарьи Биневской "Меня зовут Петя" (2019) признан лучшим в категории художественного кино на завершившемся в субботу в Польше кинофестивале "Интеграция. Ты и я".

Жюри отметило российскую картину "за изящную историю славянской чувствительности, заложенную в системной нелепости Востока". "Жюри высоко оценило умение показать широкий спектр эмоций в коротком и компактном виде", - указано на официальном сайте смотра.

Как рассказала корреспонденту ТАСС Дарья Биневская, выступившая также сценаристом и продюсером картины, "идея фильма основана на реальной истории о мальчике-сироте Пете с синдромом Дауна, который жил долгое время в московской больнице и ночами смотрел из окон своего бокса на зимний город". "Уникальность фильма - в главном актере. Когда был написан сценарий, мы стали искать мальчика с синдромом на главную роль, и после долгих, безнадежных поисков наконец встретили исполнителя главной роли. Его тоже, как и прототипа, реального мальчика, звали Петя и он тоже жил в прекрасной приемной семье. Это было чудо", - отметила режиссер.

Европейский международный фестиваль "Интеграция. Ты и я" прошел в городе Кошалин уже в 16-й раз. Главная идея этого смотра - "объединить искусство кино с темой инвалидности, чтобы показать и доказать, что жизнь может начинаться много раз". В период между 2003 и 2019 годами организаторы фестиваля показали широкой публике более 700 фильмов из разных уголков мира, которые рассказывают о том, с какими проблемами сталкиваются люди с инвалидностью и как окружающие могут помочь их решить.