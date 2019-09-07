В Гааге проходит ежегодный Фестиваль посольств

ГААГА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Почти 70 стран принимают участие в проходящем в субботу в Гааге Фестивале посольств. Мероприятие, проводимое седьмой год подряд и представляющее собой настоящий праздник различных культур, музыки и национальных кухонь, по традиции привлекло внимание нескольких десятков тысяч жителей и гостей политической столицы Нидерландов.

Российское посольство подготовило насыщенную программу. На главной сцене фестиваля выступила заслуженная артистка России Елена Баженова. В российском павильоне развернута презентация продукции российской компании "Коломенская пастила". Для детей был организован мастер-класс по раскраске деревянных ложек и матрешек.

"Российское посольство в Гааге традиционно участвует в ежегодном Фестивале посольств, - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС атташе по культуре диппредставительства Юрий Ураксин. - Здесь мы можем продемонстрировать широкой публике нашу культуру, художественное искусство, народно-песенное творчество. Это очень важно для нас и для развития двусторонних связей с Нидерландами".

На фестивале можно купить украшения из Саудовской Аравии, отведать филиппинские блюда, послушать выступления музыкантов из Палестины, Австралии, Марокко или Напала. Послы некоторых стран сами готовят для гостей блюда национальной кухни. Множество развлечений подготовлено и для самых маленьких посетителей фестиваля. В специальном павильоне они могут в доступной форме познакомиться с культурой различных стран, раскрасить вьетнамскую коническую шляпу или сфотографироваться с Йоулупукки (финским Санта-Клаусом).

"Что мне больше всего нравится на Фестивале посольств, так это разнообразие посетителей, - отметила жительница Гааги Линдсэй. - Здесь происходит столько встреч из-за любопытства. Такая смесь культур действует как волшебство, люди ощущают здесь единство. И очень здорово, что я могу быть частью этого".

Фестиваль посольств проводится с 2013 года по инициативе муниципалитета Гааги. В прошлом году его посетили 60 тыс. человек. В этом году в мероприятии принимают участие 67 стран. Каждая из них арендует павильон или шатер, в котором представляет свою культуру и национальную кухню. Кроме того, на нескольких сценах организованы выступления коллективов со всего мира, исполняющих различную музыку, начиная от классических произведений и заканчивая зажигательными латиноамериканскими и африканскими ритмами.