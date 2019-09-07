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Церетели предложил установить статую Иисуса Христа в Самаре

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал обсудить эту инициативу

САМАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Скульптор Зураб Церетели предложил установить в Самаре 33-метровую статую Иисусу Христу. Об этом он сообщил ТАСС в субботу.

"Сегодня у меня появилась такая мысль, что если у вас будет желание, с удовольствием его поставим здесь. Статуя 33 м. Можно его установить на горе", - сказал Церетели.

Во время открытия памятника композитору Дмитрию Шостаковичу в Самаре, автором которого является Зураб Церетели, он рассказал, что сейчас у него в планах создание 33-метровой статуи Иисуса Христа.

Согласно событиям, описанным в Новом Завете четырьмя евангелистами - Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном - Иисус Христос был распят за стенами Иерусалима на горе Голгофе в возрасте 33 лет.

"Мы обязательно это обсудим", - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская областьЦеретели, Зураб Константинович
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