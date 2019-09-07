Фильм "Джокер" удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля

РИМ, 7 сентября. /ТАСС/. "Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса. Об этом объявило в субботу международное жюри старейшего в мире смотра. Церемония во Дворце кино на острове Лидо велась на сайте Венецианской биеннале.

Двух "Серебряных львов Святого Марка" удостоились за лучшую режиссуру швед Рой Андерссон и Роман Полански, который получил Гран-при жюри.

Картина с Хоакином Фениксом в главной роли рассказывает историю Джокера, главного врага супергероя Бэтмена из знаменитого комикса.

О том, как устроены мировые киносмотры и как на них можно отдохнуть (на самом деле нет)

Как выжить на Венецианском кинофестивале. Блог корреспондента ТАСС Томы Ходовой О том, как устроены мировые киносмотры и как на них можно отдохнуть (на самом деле нет)

Андерссон представил фильм "О бесконечности" (About Endlessness). 86-летний французский мастер польского происхождения снял драму "Офицер и шпион" (J'accuse) о громком деле Дрейфуса, французского офицера, обвиненного в конце XIX века в шпионаже в пользу Германии, а затем оправданного. Полански не смог лично приехать в Венецию из-за угрозы экстрадиции в США по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней в 1977 году.

Лучшие мужская и женская роли

Лучшим актером 76-го Венецианского кинофестиваля признан итальянец Лука Маринелли, сыгравший в фильме "Мартин Иден" по Джеку Лондону.

Маринелли, которому вручили "Кубок Вольпи", исполнил роль Мартина Идена в одноименном фильме, снятом по роману американского писателя. Сюжет перенесен в Неаполь начала ХХ века.

"Кубка Вольпи" за лучшую женскую роль удостоилась исполнительница главной роли во французском фильме "Молитва во имя Бога" (Gloria Mundi) Ариана Аскарид.

Лучший фильм секции "Горизонты"

Украинская картина "Атлантис" Валентина Васяновича названа лучшим фильмом секции "Горизонты". Лента повествует, по словам режиссера, о "конкретных последствиях войны на востоке Украины и о надежде на лучшее будущее". "Главная проблема Донбасса не в экономическом упадке, а в экологической катастрофе", - пояснил автор в аннотации к своей работе. Среди 19 фильмов, участвовавших в этом конкурсе, была российко-грузинская лента "Преступный человек" Дмитрия Мамулии.

Лучший сценарий

Премию за лучший сценарий 76-го Венецианского кинофестиваля получила анимация из Гонконга "Дом 7 по Черри Лейн (No.7 Cherry Lane) Юньфаня.

Юньфань выступил одновременно сценаристом, режиссером и арт-директором проекта об истории родного Гонконга.

Специальной премии жюри удостоилось документальное киноразмышление "Мафия больше не та, что была однажды" (La mafia non e piu quella di una volta) итальянца Франко Мареско.