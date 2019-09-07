Свердловский театр открыл гастроли в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Свердловский театр музыкальной комедии открыл в субботу гастроли в Крыму мюзиклом об императрице Екатерине II, при которой был основан Севастополь. Об этом сообщила ТАСС заведующая литературной частью Свердловского театра музыкальной комедии Елена Обыденнова.

"Наши большие гастроли по Крыму начинаются в Севастополе, и первым спектаклем, который мы показали, стал мюзикл "Екатерина Великая". Нам показалось, что это символично: именно в Крым она совершила большое путешествие, принимала на Графской пристани Севастополя Черноморский флот - и эти сцены есть в спектакле", - рассказала Обыденнова.

В гастрольном туре участвуют более 200 сотрудников театра - не только артисты, но также специалисты технических цехов, обеспечивающие проведение спектаклей. В Крым из Екатеринбурга автопоездом из шести фур доставлены декорации, реквизит, костюмы и театральная аппаратура.

По словам Обыденновой, в Академическом русском драматическом театре имени А.В. Луначарского Свердловская музкомедия будет выступать до 14 сентября. Здесь труппа даст пять спектаклей: "Екатерина Великая", "Казанова", "Герцогиня из Чикаго", "Тетка Чарли", "Черт и девственница".

С 17 по 30 сентября гастроли продолжатся в Симферополе на сцене Академического музыкального театра Республики Крым. Там будет показано восемь спектаклей - добавятся "Летучая мышь", "Как вернуть мужа", "Скандал по-французски".

23-27 сентября артисты выступят в Ялте, где кроме спектаклей пройдет шоу-программа вокального проекта NON SOLO и группы ИЗУМRUД "Под небом Парижа". Завершится гастрольный тур 30 сентября в Симферополе гала-концертом "Мы желаем счастья вам!".