Театральные коллективы выступят 8 сентября на фестивале "Москва дизайнерская" в "Музеоне"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Театральные коллективы "Брусникинцев" и "Sun Nation" выступят на показах во второй день фестиваля "Москва дизайнерская". Об этом сообщается на официальном сайте Парка Горького.

"Седьмого и восьмого сентября в честь 872 дня рождения Москвы в парке искусств "Музеон" пройдет фестиваль "Москва дизайнерская". В воскресенье на праздничной сцене с 15:00 до 20:00 модные показы будут чередоваться с выступлениями театральных коллективов - "Брусникинцев" и "Sun Nation", - говорится в сообщении.

Гости фестиваля также смогут посетить уроки по английскому языку, заняться танцами в стиле Zumba, пройти мастер-класс "Путь к себе через танец" или посетить урок по вокалу от VoiceUp.

"И не пропустите концерт Sirotkin на сцене перед фасадом Третьяковки. В 19:15 праздничные выходные завершит нежная и светлая музыка Сергея Сироткина и его группы", - приглашают устроители праздника.