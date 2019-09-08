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В культурном центре ЗИЛ открылся новый сезон образовательных программ

Гостей приглашают на презентацию новых образовательных программ, в число которых входят интенсивы, посвященные технологиям, электронной музыке и актуальному искусству

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Культурный центр ЗИЛ презентовал жителям и гостям столицы новые образовательные программы, посвященные технологиям, электронной музыке и актуальному искусству. Об этом сообщается на портале мэра и правительстве Москвы.

"Восьмого сентября очередной сезон открывает культурный центр ЗИЛ. Гостей приглашают на презентацию новых образовательных программ. Среди них - интенсивы, посвященные технологиям, электронной музыке и актуальному искусству. С 11:00 до 22:00 посетители смогут с помощью карты-расписания составить собственный маршрут и принять участие во множестве открытых занятий. Здесь же можно будет пообщаться с преподавателями и записаться в понравившиеся студии и кружки", - говорится в сообщении.

Гостей также ждет концерт, который презентует основные векторы музыкального направления центра в новом сезоне. В лектории пройдет выступление от проекта Motherland Hideout, а в зале-конструкторе выступят солисты ансамбля Kymatic со специальной программой "Барокко + Электроника". "В репертуаре коллектива значительное место занимает музыка эпохи барокко. Как в ней, так и в музыке XX-XXI присутствует импровизационность как исполнительский прием и как способ взаимодействия между солистами ансамбля", - уточняется в сообщении.

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