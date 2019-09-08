Органист из США победил на ХI Международном конкурсе имени Микаэла Таривердиева

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Органист Иван Татаринов, родившийся в России и проживающий в США, стал победителем ХI Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, который завершился в воскресенье в Калининграде. Он награжден первой премией, получил звание лауреата и гран-при конкурса - фигурку "Органного ангела" из янтаря.

"Решением жюри первая премия Одиннадцатого международного конкурса органистов присуждена Ивану Татаринову - США", - объявил в воскресенье на пресс-конференции председатель международного жюри, профессор органа из Парижа Кристоф Манту.

Вторая премия и звание лауреата - у представительницы России Лилии Печенкиной. Третью премию поделили россиянин Владимир Королевский и Эндрю Моррис из США. Эти двое участников финала конкурса, который проходил в историческом Кафедральном соборе на острове Иммануила Канта, стали также обладателями специальной премии "За лучшее исполнение произведений Микаэла Таривердиева", чье имя уже 20 лет носит это творческое состязание исполнителей на органе - "короле" музыкальных инструментов.

Еще два участника финала - Кристиан Гросс из Германии и Оливер Бретт из Великобритании удостоены звания дипломантов конкурса и денежной премии.

Победитель конкурса - 27-летний композитор, органист, дирижер и гитарист Иван Татаринов, родившийся в Нижнем Новгороде, с отличием окончивший Санкт-Петербургскую консерваторию им. Н. Н. Римского-Корсакова и уже третий год проживающий в США, подчеркнул, что "выиграть этот органный конкурс высочайшего мирового класса - большая честь", заметив, что "шел к сегодняшней победе долго, и безмерно рад успеху".

Профессор Манту, для которого приезд в Калининград стал первой поездкой в Россию, отметил высокую организацию конкурса, а российская органная школа, по его убеждению, "одна из самых выдающихся, и у российской органной музыки большие перспективы". Член жюри, профессор университета Канзаса (США) Джеймс Хигдон отметил, что видит "в России много талантливых молодых органистов и высокий уровень преподавания".

О конкурсе и участниках

Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева - одно из крупнейших в мире состязаний по специальности "орган" проводится с 1999 года, раз в два года, при поддержке Министерства культуры России, правительства Калининградской области, Министерства иностранных дел РФ, мэрии Калининграда, сената Гамбурга, университета Канзаса, Российского национального музея музыки.

На заключительный этап ХI Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева в Калининграде, где проходил полуфинал и финал этого творческого состязания, был допущен 21 музыкант из девяти стран по итогам отборочных туров, которые традиционно проводились в Канзасе (США), Гамбурге (Германия) и Москве. В них участвовали в общей сложности 46 музыкантов из 20 государств. По итогам двухдневных прослушиваний участников конкурса в концертном зале Калининградской областной филармонии были определены шесть финалистов. Они демонстрировали свое мастерство на органе в Кафедральном соборе.

В воскресенье вечером в концертном зале собора пройдет торжественная церемония закрытия конкурса, награждение победителей и концерт лауреатов. Будут также названы обладатели более 20 специальных премий, которыми в большинстве своем станут сольные концерты в различных странах мира.

Имени великого мастера музыки

Микаэл Таривердиев (1931-1996) - советский и российский композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, один из самых известных композиторов на всем пространстве бывшего Советского Союза. Автор музыки к 132 фильмам, нескольких опер и балетов, большого числа вокальных циклов, инструментальных концертов. Особое место в его творчестве занимала органная музыка, поэтому Международный конкурс органистов его имени - дань наследию композитора и попытка представить творчество маэстро мировому сообществу.