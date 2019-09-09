Меньшов считает, что Российский оскаровский комитет не нуждается в реформировании

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Режиссер Владимир Меньшов - обладатель "Оскара", глава Российского оскаровского комитета, который выдвигает российские фильмы на кинопремию, считает, что комитет не нуждается в реформировании. Такое мнение он высказал в понедельник в интервью ТАСС в преддверии своего 80-летнего юбилея.

Дискуссия о необходимости реформирования оскаровского комитета длится уже несколько лет. В частности, с таким предложением выступал член комитета, режиссер Алексей Учитель. По его словам, "многие участники комитета на встречу, где выбирают фильм, не приходят, от них приносят какие-то записки, все проходит без обсуждения, превращается в формальность". Также комитет упрекали в закрытости, поскольку до последнего момента никто не знает, какие картины рассматривают эксперты.

"Мы прозрачны, - сказал Меньшов. - Мы не пускаем прессу непосредственно на заседания, но сразу после обсуждения докладываем общественности, какой фильм поедет от России". Он отметил, что, например, жюри кинофестивалей во всем мире никогда не объясняет, почему оно выбрало именно этого победителя. "Рассказывать всем о механизме принятия решения просто ни к чему", - считает режиссер.

Он также не согласен с тем, что можно было бы до заседания озвучивать шорт-лист из фильмов, которые рассматривает комитет. "На мой взгляд, это разные системы, - считает Меньшов. - Либо общественное обсуждение, либо комитет". В этом году выдвижение российского фильма на "Оскар" пройдет в конце сентября.

Кандидатов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвигают сами страны. Затем американские киноакадемики из них отбирают картины-номинанты. Российские фильмы трижды становились лауреатами в данной категории: "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994). В прошлом году комитет выдвинул от России фильм Константина Хабенского "Собибор", который в итоге не вошел в число номинантов.