Меньшов рассказал, как отметит 80-летний юбилей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Режиссер, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и обладатель "Оскара" Владимир Меньшов не собирается пышно отмечать свой юбилей - он отпразднует день рождения "спокойно и тихо" вместе с семьей. Об этом Меньшов, которому 17 сентября исполнится 80 лет, рассказал в понедельник в интервью ТАСС.

"Просто соберу друзей, родных, отметим спокойно и тихо", - сообщил режиссер. Проводить ретроспективы фильмов к 80-летию или устраивать юбилейные торжества в Доме кино он не планирует. "Для начала нужно смириться с мыслью, что скоро мне пойдет девятый десяток. Это какая-то невообразимая цифра, никогда не планировал дожить до нее", - признался Меньшов.

Сейчас режиссер работает над документальным фильмом, посвященном 100-летию ВГИКа, в котором учился. "Работа еще не окончена, и я не хотел бы о ней говорить, - сказал Меньшов. - Надеюсь, что фильм покажут на юбилейном вечере, посвященном 100-летию. Думаю, это будет после 20 сентября".

О новых актерских работах в кино Владимир Меньшов, который в разные годы играл главу Ночного Дозора мага Гессера, олигархов, бога, Георгия Жукова, Льва Толстого, президента России, пока не задумывается. "Я во всем и всегда полагаюсь на судьбу. Она все сама за меня выбирает", - поясняет Меньшов.

Режиссер о популярности своих фильмов

Фильм Владимира Меньшова "Любовь и голуби" признан самым популярным советским фильмом. С момента размещения на YouTube-канале "Мосфильма" он набрал более 20 млн просмотров. Кроме того, согласно опросу среди телезрителей, который проводился ко Дню российского кино, самой известной крылатой фразой стали слова из другой картины Меньшова - "Москва слезам не верит": "Не учи меня жить, лучше помоги материально". Сама лента признана лучшей мелодрамой, а лучшей комедией - опять же, "Любовь и голуби".

Меньшов признается, что относится к подобному успеху своих фильмов как к празднику и радости. "Зрительский сиюминутый успех - это очень неплохо. Но когда он продолжается во времени, это и есть выявление настоящего успеха", - считает режиссер. Он убежден, что самое главное - это любовь зрителей, которая длится много лет. "Это настоящее. И я счастлив, что мои фильмы по-прежнему любят", - говорит Меньшов.

Из биографии режиссера и актера

В 1961 году Владимир Меньшов стал студентом актерского факультета Школы-студии МХАТ, в 1970 году окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма). На его счету около ста ролей в кино, а вот режиссерских работ немного, но каждая из них - кинохит.

В трех картинах Меньшова снималась его супруга - народная артистка России Вера Алентова. За ленту "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов в 1981 году получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Дочь режиссера и актера Юлия Меньшова стала телеведущей и также пробовала себя в качестве актрисы.