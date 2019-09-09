"Хрустальную Турандот" впервые вручат в Юсуповском дворце в Подмосковье

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Вручение Первой театральной премии России "Хрустальная Турандот", которое пройдет 15 сентября уже в 28-й раз, состоится по новому адресу в Подмосковье. Местом проведения церемонии награждения впервые станет дворец Юсуповых музея-усадьбы "Архангельское", сообщил в понедельник ТАСС основатель премии, режиссер и продюсер Борис Беленький.

"За 28 лет своего существования "Хрустальная Турандот" проводила церемонии в самых достойных местах, начиная с Колонного зала Дома Союзов, до родного для принцессы Театра имени Вахтангова. В разные годы премию принимали также Государственная Третьяковская галерея, Центр оперного пения Галины Вишневской, Театр "Новая опера". В течение 10 лет Турандот собирала своих избранников в музее-усадьбе "Кусково" - именно там впервые в Москве граф Шереметев создал крепостной театр", - напомнил Беленький.

Теперь, по его словам, "Хрустальная Турандот" вновь возвращается в дворцовые интерьеры. Очередная, 28-я по счету, церемония награждения пройдет в усадьбе Юсуповых в "Архангельском". "Здесь тоже есть старинный театр, созданный итальянским художником и декоратором Пьетро Гонзага, в котором сохранилось не только убранство зрительного зала, но и уникальные подлинные декорации", - рассказал собеседник агентства.

Дворцовая церемония

Он отметил, что гостей праздника доставят в Парадный дворец в уникальных старинных кабриолетах - из фондов музея техники Вадима Задорожного. Перед началом церемонии их ждет выступление военных оркестров.

Сама церемония пройдет как музыкальный спектакль. Главные роли исполнят ведущие вечера - актер театра "Ленком", народный артист России Иван Агапов и актриса Театра имени Вахтангова Екатерина Симонова, чьи дед и прадед в прошлом возглавляли этот знаменитый театр.

"Это будет театральный саммит "G90", - сказал Беленький. - Ведь в Овальном зале дворца могут разместиться только 90 человек, и это сделает церемонию элитарной, ибо "Хрустальная Турандот" соберет лучших худруков, режиссеров, артистов и директоров театров".

По сложившейся традиции у Турандот нет номинантов. Лауреаты сразу объявляются на церемонии награждения. Призы присуждаются по итогам театрального сезона за "Лучший спектакль", "Лучшую режиссерскую работу", "Лучшую сценографию", "Лучшую мужскую роль", "Лучшую женскую роль" и "Лучший дебют". В 2019 году также будут вручаться специальные призы "Хрустальное восхождение" и "Хрустальный парус".

Финальным аккордом мероприятия станет гала-концерт Юрия Башмета и его камерного ансамбля "Солисты Москвы". В музыкальной программе вечера также заявлены солист Metropolitan Opera Родион Погосов, трубач Вадим Эйленкриг.

Церемония пройдет при поддержке Министерства культуры Московской области.

О премии

"Хрустальная Турандот" была основана в 1991 году, став первой театральной премией новой России. Свое название она получила в честь легендарного спектакля "Принцесса Турандот" по сказке Карло Гоцци, поставленного в 1922 году Евгением Вахтанговым. Не случайно, что и первым лауреатом одноименной премии стала исполнительница главной роли в той легендарной постановке, народная артистка СССР Юлия Борисова, которая по сей день служит в Театре Вахтангова.

Список лауреатов в последующие годы продолжили Олег Ефремов, Юрий Любимов, Олег Табаков, Марк Захаров, Петр Фоменко, Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Римас Туминас. Инна Чурикова, Владимир Машков, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Мария Аронова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий, Кирилл Серебренников и многие другие актеры, режиссеры, художники.

Наградой победителям служат изящные хрустальные статуэтки, выполненные по эскизу литовского художника Ремигиуса Крюкаса.