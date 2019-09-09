Фирма "Мелодия" выпускает антологию записей пианистки Марии Юдиной

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Фирма "Мелодия" выпускает на CD антологию записей прославленной пианистки Марии Юдиной. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

"Комплект из 10 дисков - это важная часть дошедших до наших дней студийные и концертные записи Марии Юдиной 1948-1969 годов из архива "Мелодии". Наиболее известные ее интерпретации - "Хорошо темперированный клавир" Баха, ранние и последние сонаты Бетховена, экспромты Шуберта, сочинения Моцарта соседствуют с пианистическими раритетами ХХ века - Прелюдия и фуга Глазунова, "Вещи в себе" Прокофьева, "Вариации на тему Паганини" Лютославского", - сказали в пресс-службе.

Впервые будут опубликованы записи "Musica stricta" Андрея Волконского - сочинения, с которого началась история отечественного музыкального авангарда, "Вариаций" Веберна.

Открытием для слушателей станут концертные записи баховских прелюдий и фуг с концертов 1950 года, посвященных памяти великого кантора.

"Бонус" комплекта - Первый концерт Чайковского, записанный на гастролях Юдиной в Киеве в 1954 году с Госоркестром Украинской ССР.

Кроме того, "Мелодия" отреставрирует все записи Юдиной, хранящиеся в архиве. Шесть томов "Большого собрания записей", более 35 часов звучания, станут доступны слушателям на цифровых площадках до конца 2019 года. Первый из них посвящен творчеству Баха, он появится одновременно с антологией.

Мария Юдина родилась в 1899 году. С 1912 года обучалась в Петербургской (Петроградской) консерватории, изучала также игру на органе, композицию и дирижирование. Большое влияние на развитие ее творческой индивидуальности оказала дружба с Павлом Флоренским, поэтами Борисом Пастернаком, Самуилом Маршаком, Hиколаем Заболоцким. Умерла в ноябре 1970 года в Москве.